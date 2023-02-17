郭可盈林文龍全面通關即夫妻檔快閃內地活動　手拖手合照高調放閃

前TVB當家花旦郭可盈在2004年與林文龍結婚，2010年誕下女兒林天若（Tania），之後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。不過郭可盈繼上個月初為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓後，日前她又同老公林文龍現身內地佛山出席一個餐廳開幕活動，兩人激罕以夫妻檔上陣，十分難得！



郭可盈同老公林文龍現身內地佛山出席一個餐廳開幕活動。（微博@黃一山）

近年主力在內地發展的黃一山，日前在微博Post出一系列合照，並寫道：「娛筷餐飲集團第10間分店開業，－班好友可以重聚：黎耀祥伉儷，林文龍、郭可盈伉儷，蕭正楠、黃翠如伉儷，劉錫明，麥家琪，開心！」相中所見，郭可盈身穿粉紅色恤衫襯黑色皮裙，而林文龍就一身Casual Look，兩人在與黃一山合照時更全程手拖手，超恩愛舉動羡煞旁人！

兩人在與黃一山合照時更全程手拖手。（微博@黃一山）

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港姐出身的郭可盈，爸爸是傳奇富商郭達昌，有傳郭達昌於2011年病逝後，將逾百億資產和億萬塑膠生意留給四名子女，而郭可盈息影後亦「唔憂做」，只會間中現身公開場合。雖然郭可盈仍不時在社交平台分享日常生活，但其實她與老公就甚少同場出席活動，想不到兩人在全面通關後即北上工作。郭可盈早前相隔13年重返娘家，不少劇迷都期待她復出幕前，當時她接受《香港01》訪問時亦坦言只要返工時間不超過8小時就可考慮：「對我嚟講好劇本好角色係大前提，但係頭先我喺台上面講嘅都係真，如果曾生（曾志偉）可以（一齊）拍呢，就perfect perfect perfect啦。」

早前郭可盈為TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓時，帶埋囡囡入電視城。（IG@khy_official）