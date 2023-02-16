馬國明出道24年情路坎坷多段情無果　遭黃心穎公開笠綠帽慘絕人寰

馬國明出名是好男友，有圈中筍盤之稱，不過已經被現年35歲的圈中女神湯洛雯（靚湯）私有化， 二人拍拖兩年多，在2023年元旦日公布喜訊，原來馬明已成功求婚靚湯，他們曬出巨型求婚鑽戒，閃爆宣布正式訂婚。周一（13/2）馬國明在未婚妻的陪伴下迎來49歲生日，雖然剛好撞正舊愛黃心穎準備出歌復出，但完全不影響心情，與湯洛雯在米芝蓮二星的文華Amber歎法國菜。出道24年的馬國明情史寥寥可數，真正向大眾公開的有四段，而計上緋聞一共11段，不過在遇上湯洛雯之前，其情路在只能用坎坷來形容。

馬國明與女友湯洛雯。（IG/ @roxannetong）

靚湯曬巨型鑽戒宣布與馬明訂婚。(湯洛雯IG)

馬明過最為人知的兩段舊情，當然是與黃心穎的戀情，以及與胡定欣的戀情。他當年與心穎分手主要是因為發生了「安心事件」，心穎被爆與許志安在的士上激咀，事發後馬明便與她分手了。至於胡定欣則是由於兩人性格不合，有指馬明因為受不了女方的「公主病」而分手，定欣之後更多次出招「箍煲」，不過如今再見亦是朋友，關係友好。

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入行經歷

馬國明是土生土長香港人，中三畢業後就與家人一家五口移民到加拿大，由於父親是煤氣公司工程師，在對方的影響下馬國明考上英屬哥倫比亞大學，選擇修讀機械工程學士，1999年舉家回流香港，而他的首份工作是在玻璃幕牆公司監督工程，不過九個月後就辭職。隨後馬國明遇上亞洲金融風暴，他明寄出六、七十封求職信但全部石沉大海，當時最後他收到與機械工程專業毫無關係的回信，就是無綫（TVB）電視藝員訓練班第14期藝員訓練班取錄通知。

由於馬國明曾經在大學參加話劇團，因此對演藝培養出興趣，因此決定加入訓練班，同期同學還有吳卓羲、葉璇等人。而馬國明從訓練班畢業後，曾經飾演「茄呢啡」，直到2002年才開始演出戲份較多的角色，更有幸參與台慶劇《衝上雲霄》擔任配角「高志宏（Roy）」，與陳鍵鋒、吳卓羲、黃宗澤一同被捧為「S4」，此角色為觀眾帶來留下深刻印象。

馬國明2003年拍《衝上雲霄》受人關注。（六植樹微博圖片）

人氣急升

2003年，馬國明因在《律政新人王》中飾演變態特殊癖好者「Joe Chan」，因此受到高層梁家樹關注，兩年後他在劇集《同撈同煲》飾演「鄧鏡塵」一角，並首次獲提名角逐《萬千星輝賀台慶2005》「我最喜愛的飛躍進步男藝員」，更憑劇集《人間蒸發》首次獲提名競逐《萬千星輝賀台慶2005》「最佳男配角」，並入圍最後五強。隨後在2006年，他憑劇集《本草藥王》、《女人唔易做》、《愛情全保》及《肥田囍事》獲得《萬千星輝頒獎典禮2006》「飛躍進步男藝員」獎，並憑《愛情全保》首度獲提名「最佳男主角」，自始成為無綫電視的重點力捧小生之一。

馬國明在《律政新人王》中飾演變態特殊癖好者「Joe Chan」。（節目截圖）

2011年同年，馬國明在《MY AOD我的最愛頒獎典禮2012》上，憑《On Call 36小時》分別奪得「我的最愛電視男主角」、「十五大我的最愛電視角色」以及「我的最愛電視螢幕情侶」成為該頒獎禮大贏家，並首度成為「大馬視帝」。在2017年於《新浪微博之星大奬2017》獲得「微博給力電視劇男主角」，同時又在《觀眾在民間電視大奬2017》上獲得「民選最佳男主角」獎及《2017香港電視大獎》「男主角獎（劇集）」，因此被封為民間視帝。

出道20年終成視帝

雖然在過去的20年間馬國明的人氣不斷上升，獲得不少觀眾的愛戴，但是卻未獲得過視帝，不過在2019年，他成為《白色強人》的男主角，劇中所飾演的心胸肺外科主管醫生兼顧問醫生「唐明」為他的事業帶來新高峰，成為《萬千星輝頒獎典禮2019》的視帝大熱之一，最後以大熱姿態獲得「最佳男主角」獎，是其入行20年的首個視帝獎項。

上年播出的電視劇《白色強人》，馬國明再一次出演醫生角色，歲月讓他的外表更為成熟，少了些清澀味，卻多了點成熟穩重的味道。(《白色強人》劇照)

馬國明知道自己奪得「最佳男主角」時表情。（資料圖片）