張曦雯自爆追男友心得 主動發訊息給對方、更試過扮偶遇

女神張曦雯原來都要主動出擊。

《搵鬼做情人》將於2月18日於myTV SUPER的myTV Gold獨家首播，共十集，由謝茜嘉及助手星叡主持，兩人化身小學徒，每一集與中外人妻人夫大談不同國籍伴侶的戀愛習慣與風俗。

節目邀請多位與外國人共組家庭的圈中好友，大爆他們的戀愛生活細節。嘉賓包括剛結束和荷蘭男友阿龍十年愛情長跑，新婚的七師傅、與加拿大男友甜蜜同居中的張曦雯、王敏德Janet Ma夫婦、邵音音女兒許湘韻Jean與先生波多野裕介、法國人妻周汶錡、新晉日本人夫吳業坤、跟澳籍老公共築幸福家庭的車婉婉、生於跨國家庭並遇上德國老公Simon Van Damme 的貝安琪、擁有暖男英國丈夫的李蕙敏，以及嫁給美國老公的黃佩霞。

七師傅老公阿龍表示當日覺得老婆很像鞏俐。

張曦雯在第一集中分享她同加拿大男友Mark的戀愛故事。Kelly上年於社交媒體發布男友相片大方公開戀情，她在節目中自爆兩人10年前在酒吧相識，初期便確定對方是自己的

理想型，於是努力「發功」，會主動發信息給對方，甚至在Mark出現地點假裝巧遇。但兩人一直兜兜轉轉，多年後才把握時機將關係升級成為男女朋友，並甜蜜同居中。

周汶錡分享有法國老公的「福利」。

第二集則請到「搵鬼」經驗豐富的七師傅，一向風趣的她，在節目中分享戀愛經，建議像主持嘉姐這樣的「中女」應該開發外國市場。因為外國人「不會看人」，在香港被定義為醜、老、嫁不出的女生，在外國卻非常搶手。說畢七師傅即聲明自己的荷蘭老公阿龍早在亞洲生活多年，已具備分辨美女的能力，所以追求自己。阿龍亦現身於節目，表明多年前已對亞洲文化感興趣，房間更張貼一位華人女星的海報，來港後遇見七師傅，認為她跟海報上的人非常相似所以一見鐘情，七師傅隨即迫不及待開估那位海報中的女明星就是演員鞏俐。