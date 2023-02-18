張彥博當年為參加《星夢》考藝訓班　比賽竟取消：即係導我入嚟啦

現年42歲的張彥博近年憑TVB劇集《金宵大廈》中飾演後生版「林哥仔」一角而備受關注，但其實歌手出身的早在2005年就以樂隊形式出道，樂隊解散後又轉戰內地參加歌唱比賽節目，可惜慘被淘汰。直至2013年張彥博回港發展並加入TVB展開演員生涯，自此開始為人熟識，但他早前接受內地博主訪問時，就直言當初是被「導」入TVB！



張彥博自言當初是想參加TVB的歌唱比賽。（影片截圖）

張彥博透露當初回港時仍希望繼續追尋歌手夢，但卻誤打誤撞加入TVB成為了一名演員：「其實我最早嘅時候入TVB呢係諗住唱歌比賽嘅，參加《星夢傳奇2》，點知佢同我講話『如果你要參加《星夢2》呢你必須要係我哋嘅員工喎』，『咁我點先能夠成為你哋嘅員工呢』，『好呀，你考入嚟訓練班啦』，下，訓練班？我呢個年紀先入訓練班？」大感愕然的張彥博笑言自己已超齡，同期同學都只有19歲，而他就成為全班最年長的學生。

大感愕然。（影片截圖）

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原本張彥博一心想着加入TVB後就有機會參加《星夢2》，但卻未能如願：「點知入到去之後，突然將個比賽cancel咗，跟住之後呢佢哋搞咗另一個比賽，叫做《超級巨聲》，我就諗《超級巨聲》都係歌唱比賽嚟嘅，冇所謂。（但嗰個就唔係畀職員參加嘅），冇錯喇！跟住我就問咁我可唔可以參加呢個比賽呀？『唔好意思呀，呢個比賽我哋係畀街外人參加㗎』，我心諗，咁你即係『導』我入嚟啦，『水』我入嚟啦！」

張彥博直言當初是被「導」入TVB！（影片截圖）

《一屋老友記》中的細寶算是張彥博的代表作。（劇照）

雖然最後未能圓夢，但張彥博從藝訓班畢業後參演了不少劇集，當中《一屋老友記》中的細寶、《跳躍生命線》中的雄姐、《金宵大廈》中的林哥仔等都深入民心，今年更是他加入TVB十周年。不過其實張彥博一直沒有放棄歌手夢，並兼顧各樣工作努力賺錢：「一路都做緊好多周邊嘅嘢。有啲人成日問我『你有陣時唱下歌有時拍戲，咁你想點呀』，我想生存囉，我想繼續有作品去畀你哋睇，可能喺我個generation唔係咁容易畀你哋見到我，因為我又唔係有關係，又唔係有錢人，我係一個普通小康之家長大嘅普通香港人，都想有自己嘅夢想嘅。」而張彥博亦透露未來計劃香港內地兩邊走，尋求更多機會！

張彥博近年憑TVB劇集《金宵大廈》中飾演後生版「林哥仔」一角而備受關注。（劇照）