曾華倩訪問劉嘉玲舊片翻Hit句句有骨　昔日好姊妹變情敵場面尷尬

現年57歲的曾華倩在剛過去的情人節，竟然於在小紅書曬出一張她與舊愛梁朝偉 (偉仔) 的昔日合照，並留言寫道：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就······真心替他高興！」令網民嘩然。曾華倩於80年代曾與偉仔拍拖， 兩人三相愛六年，一段情經歷三次離合最後以分手告終。她此次出post分享，惹來了不少網民的負評，指她不尊重偉仔現任太太劉嘉玲，又指她消費偉仔。曾華倩其後有發文解釋表示：「一件簡單單純的事情，有些人想多了一點點！」未幾更將該合照刪除了。

曾華倩與嘉玲這對昔日好姊妹先後與偉仔相戀，曾有報道指曾華倩憎到嘉玲憎到出面，二人斷交達十多年，嘉玲曾多次公開否認自己是第三者。

曾華倩在小紅書po與梁朝偉合照。（網絡截圖）

今次事件亦令曾華倩於12年前訪問劉嘉玲的舊片翻hit。劉嘉玲在2011年以出爐金像影后身份為無綫節目《May姐有請》擔任嘉賓裡，接受主持馮美基以及曾華倩訪問，這對昔日情敵在節目中表面上表現得有講有笑，嘻嘻哈哈，但其實兩人的對話內容卻句句有骨，足見她們曾經的姊妹情不再，當時的氣氛還顯得有點尷尬。

馮美基與曾華倩12年前的節目。(節目截圖)

曾華倩當年與吳君如以及劉嘉玲曾經情同姊妹，十分老友，馮美基說：「你哋三個當時幾老友㗎我記得！」曾華倩即尷尬回應：「係呀……嗰陣時係幾老友㗎……哈哈！」嘉玲就表示：「依家都好老友！」曾華倩指當年十幾歲讀藝訓班時，覺得嘉玲比她們成熟，此時嘉玲疑似聽者有意兼開始黑面，以為曾華倩暗寸她的外貌比同齡女子老，冷淡回應：「哦……係呀？」

劉嘉玲與曾華倩曾是昔日好姊妹。(節目截圖)

訪問中她們多次談及偉仔，曾華倩叫已當時已經45歲的嘉玲食帶子，意思似是催新婚的嘉玲生仔，令嘉玲一臉尷尬表示：「我？我依家先開始會唔會遲咗啲呀？你嗰個都已經可以陪你行街。」曾華倩即拍嘉玲的肩膀安慰說：「隨緣啦！」曾華倩又指偉仔為人挑剔，起初劉嘉玲未有回應，其後她就指偉仔有很多生活上的事要她照顧，並對曾華倩表示：「其實你都係福份嚟，我覺得你甩咗佢都係個福份，呢個係好難湊嘅細路仔。」曾華倩即回應她說：「嘉玲，辛苦你喇！」