鋪鋪POKER｜楊千嬅去學校面試：外籍考官喺我面前 google 我

楊千嬅的笑聲繼續充斥 poker 枱，賭局變成清談節目，千嬅指絕不會同老公同枱玩 poker：「係就真係大鑊會變成「倫理」問題，」

《鋪鋪 Poker》由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、陳欣茵（Sonya）、陳若思（Amber）同布樂文（JB）主持。今集嘉賓繼續是天后級人馬楊千嬅。千嬅的笑聲繼續充斥 poker 枱，賭局變成清談節目。話題講到千嬅老公丁子高身上，他在圈中素有「遊戲大王」之稱，Sonya 就問到會不會同老公同枱玩 poker，千嬅斬釘截鐵話不會：「係就真係大鑊會變成『倫理』問題，真係大件事個啲，佢（丁子高）一係話『做咩呀你仲去』或者『你唔係呀你大我呀』。」絕對是一個兩難局面，身旁的師兄似乎感同身受，語重心長回了句：「我完全諗到個畫面。」

楊千嬅早年千嬅以家長身份到學校面試,被外籍考官即場 google。

接住千嬅又講到幫囝囝報學校的逸事，面試當日被外籍面試考官用 google 搜尋自己，她笑住話：「我見到佢喺我面前 google 我，因為佢副眼鏡反光睇到。跟住即刻針對我問『你可以畀到幾多時間陪小朋友學習』我就答係可以隨時隨地，因為佢（囝囝）係我 first priority（首選）。」最後兒子成功入讀。

楊千嬅嘅答案令學校同老師好滿意，隨即取錄torres。

水瓶座的千嬅鍾意用星座來相人：「可以大概知一個人性格，當然人人都會有唔同。我個仔雙子座會有自己邏輯，唔會講阿媽唔啱聽，有機會畀媽咪問反嘅嘢。而家小朋友個個都係咁，佢算低壇數，（囝囝）都係搵食啫。」千嬅又爆囝囝最叻在自己同老公面前扮細路：「點樣識穿？因為見到佢同其他小朋友玩嘅時候，啲樣唔係平時嗰啲樣。當你發現小朋友喺爸爸媽媽面前質低自己扮細路，就知道佢已經唔係細路。」千嬅同時又發現兒子另一秘密，就是聽自己的舊歌：「聽到佢喺房聽我首舊歌《河童》（2001 年作品），佢話學中文喎。唔知點解佢識聽。」