側田狂寸劉浩龍一句戳中痛繼續恥笑　網民鬧爆：真係好想打佢

郭偉亮（Eric Kwok）和劉浩龍在YouTube開設了德州撲克頻道「Round Table Poker」，每次都會邀請圈中好友玩撲克兼互訴心事。來到第二季，於首集登場的嘉賓就是兩人的好友側田。側田在節目中盡展豪邁的一面，他與Eric Kwok和劉浩龍把酒言歡時，竟然自爆下體長度不長，但X袋很大：「其實我就X細X袋大。」令在場人士大感驚訝。疑似喝醉的側田繼續表示：「我真係X袋大，我個X袋好X勁。全世界就係覺得X大型，X袋勁先型！」大膽言論令人咋舌。

側田在節目中語出驚人。(youtube截圖)

而在節目之後的幾part入面，未知側田是否飲大兩杯，除了繼續發表他的大膽言論之外，玩遊戲時又多次用言語攻擊劉浩龍，狂寸對方。劉浩龍大讚側田於演唱會除帽時好正好有型，側田竟然反笑對方指他「練6舊腹肌冇鬼用」、「練6舊腹肌溝唔到女」、「有腹肌但冇女」、「咁樣六舊腹肌無意思」，令劉浩龍無奈坦承自己的確沒有女朋友，側田此時仍不斷恥笑對方，Eric Kwok亦不禁對側田表示：「我唔係好知你講乜。」

側田瘋狂寸劉浩龍。(youtube截圖)

不少網民睇完都留言負評側田，表示：「睇完呢四節，真係對側田感覺直線急降… 唔尊重對手，唔尊重女性，唔接受人地睇法，一唔岩心水就半英半中吵吵鬧鬧….完全感覺到佢日常一定係閪客果啲種… 」、「終於明曹格點解會打佢」、「我睇片都想打佢」、「側田成個白卡咁」、「似食咗藥」、「唔知點解師兄同Eric又忍到佢咁耐」、「近排劉馬車出返黎，再睇返呢條片，仲以為邀請左馬車上黎做嘉賓」、「認真，好似劉馬車」、「不如請劉馬車上去同佢battle」。