鄧伊婷日本浸溫泉曬白滑背惹遐想　盤點7位半裸浸浴女神

33歲的鄧伊婷（Irina）日前在IG曬出數張在日本北海道浸溫泉的照片並寫上：「久違的溫泉，房間內有私人風呂，所以一日浸咗三次，可能加速咗血液循環，浸完連黑眼圈都淡左。圖二是iPhone原圖素顏直出，不是賣廣告，不過我瘀血積累多年，所以黑眼圈翌日又出返黎」。相中，紮起頭髮的鄧伊婷半裸大曬白滑背脊，在雪景的襯托下份外美麗，網民大讚又靚又性感。不少女藝人去旅行，又或是到酒店Staycation時都喜歡影半裸浸浴照，為自己留下美好回憶同時又可以派下福利，盤點7位女神的半裸浸浴照，有一位仲令人非常擔心。



第一位：鄧伊婷，到日本旅行的她享受着房間中的私人風呂，紮起頭髮浸溫泉，半裸大曬白滑背脊，在雪景的襯托下份外美麗。

網民大讚又靚又性感。（IG圖片）

好似好舒服。（IG圖片）

第二位：「籃球女神」方泳琳（Jessie），她於情人節貼出與男友「甲一男神」陳張敏的甜蜜共浴照，男友情深款款地望着Jessie，而Jessie則向對方報以微笑，加上煙霧瀰漫的環境，感覺溫馨又浪漫。

她在IG貼出與男友「甲一男神」陳張敏的浸浴照。（IG圖片）

第三位：曾淑雅（Jumbo），她於IG上載一輯在酒店浸泡泡浴的照片。坐在浴缸的Jumbo同泡泡玩遊戲，又擺出各種誘人甫士拍照包括伸脷、吹泡泡等，加上露出白滑香肩，網民直言：「非常香艷！」

Jumbo酒店性感大解放曬半裸浸浴照。（IG圖片）

點擊睇埋其餘幾位女神的半裸出浴照：