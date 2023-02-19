泰國最美變性人Poyd嫁入豪門　絕美婚紗look曝光與未婚夫預演婚禮

現年36歲有泰國「最美變性人」之稱的Poyd，於今年2月2日在IG宣布喜訊，與相識20年的男友Oak訂婚，據悉兩人將於今年3月舉行婚禮，男方的家族擁有酒店生意，Oak是位為富商，Poyd覓得真愛且即將嫁入豪門，令人羨慕。而在結婚之前，一對準新人日前就於曼谷五星級酒店舉行單身派對，邀請了一班親朋好友出席，場面熱鬧溫馨。

現年36歲有泰國「最美變性人」之稱的Poyd宣布喜訊。（IG/@poydtreechada）

Poyd於社交平台曬出當日的靚相並留言寫道：「我們的單身派對相當熱鬧，感謝大家一直以來對Poyd的喜愛與祝福。」相中可見Poyd穿上了婚紗禮服，美艷動人，她與西裝骨骨的Oak牽手進場，兩人十分之登對。期間Oak多次親吻Poyd，Poyd又不時依偎在未來老公懷中，兩人深情相擁，臉上全程流露出幸福滿足的甜笑，甜蜜非常，儼如預演婚禮一樣。

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據知Poyd的未婚夫Oak，是Poyd好友的哥哥，二人曾經就讀同一所學校，在Oak的猛烈追求下二人由師兄弟變為情侶關係，當兩人宣布訂婚的消息一出，即獲得大批圈中好友及網民祝賀。香港人對Poyd的認識，源於2013年，由陳木勝執導，張家輝、古天樂、劉青雲主演的電影《掃毒》，當中跟張家輝的親熱戲更令人印象難忘。

Poyd（又稱：寶兒，英文名為Treechada Petcharat），1986年10月5日出世的她，今年36歲，身高 172cm，擁有33、24、36標準身形，是泰國新生代當紅的女演員、歌手，活躍於泰國、東南亞一帶，因為一套《掃毒》，更令她人氣急升。

稱Poyd為最美變性人，實不為過。（視覺中國）