吃貨橫掃曼谷｜高海寧親揭食素之謎　彭慧中全裸出鏡浸Spa極性感

由女神高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「食神」林澄光（Michael）主持的無綫新節目《吃貨橫掃曼谷》，將於明晚（20日）起開播，一行人於疫情過後組團遊曼谷，帶來吃喝玩樂新體驗。

《吃貨橫掃曼谷》主持Michael（左起）、高Ling、陳星妤及彭慧中於疫情後出發去旅行遊泰國，全程難掩興奮。

高Ling、彭慧中及陳星妤三位女神於首集入面已大歎spa，彭慧中指今次歎spa感覺特別，因為以生果及香薰做主題，談到用芒果做massage感覺，星妤直言期待：「芒果再加膠原蛋白，咁咪滑嘟嘟又好香？」至於高Ling則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，chill級滿足。

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歎完spa後，幾位女神跟食神Michael搵食，並到了曼谷一間以工業風佈置的泰式素食餐廳。高Ling解釋自己非全素食者，而是奶蛋素食者，引來彭慧中好奇，問她為何由肉食者變為「素人」，高Ling即重提自己茹素經過：「嗰段時間自己個心好亂，好多嘢諗，當時睇咗一齣紀錄片，好多實驗話畀我聽，人體可接受素食。當時諗不如試吓，當清吓腸胃，點知我食咗一個月之後，成個人精神上變得好light，心情好平和，成日都好似好開心咁。」

三位女神浸完spa後飲薑茶暖身。

Michael另外還帶了彭慧中到訪曼谷一間疫情前剛奪得米芝蓮一星的街頭小食，旅遊業重啟後這間食肆吸引世界食客慕名而來，連世界知名的億萬富豪都去光顧，所以二人就由早上7時多等到11時許才有得食。除了老闆娘戴護目鏡用炭火烹調食物的堅持，吸引遊客打卡朝聖外，店中摘星的馳名菜式蟹肉奄列亦極富魅力，只需1200泰銖（約280港元）的平民級價錢，就可品嚐到薄脆的蛋漿包著啖啖的蟹肉，難怪Michael命名為「倒瀉蟹肉奄列」。

其實三位女神赴曼谷拍攝前，曾於香港機場接受無綫娛樂新聞台訪問，講到旅程安排了極多spa，三人均大為雀躍，高Ling說：「我同friend講呢個旅程做好多spa，佢叫我準備好啲打底嘢。」彭慧中聞言卻說：「Spa唔使打底！」並直言是次泰國拍攝最期待「食、做spa、游水」，兼透露會泳裝上陣。星妤則謂為是次旅程準備了很多小背心，看來三人果然未出發先興奮。

Michael則發揮一貫「食神」本色，並一早到達當地瓹窿瓹罅遍尋美食。首集Michael隻身去到曼谷近郊佛統府的路邊燒雞店，品嚐農夫用土炮方法製作的燒雞，在地道焗爐中以乾草煙燻的雞隻，每隻只需500泰銖（約115港元），肉汁被完美鎖住之餘，雞肉亦相當嫩滑。