何鴻燊長孫丨何家華做車隊領班締結良緣　年底再婚獲雙方子女支持

已故賭王何鴻燊的長房孫女何家華（Faye），出身富裕之家，但人生卻歷盡低谷，父母在Faye 6歲時候離世；09年與任職IT的美籍夫夫Michael 離婚，獨力照顧一對子女；至2016年更發現患上第三期乳癌。幸一切雨過天晴，最近Faye返港宣傳自己創立的電單車隊「FHO Racing BMW Team」，並開心分享與拍拖近3年、任職電單車錦標賽總監的男友Stuart 在今年底拉埋天窗。

Faye返港宣傳自己創立的電單車隊「FHO Racing BMW Team」。（陳順禎 攝）

何家華用自己英文名Faye Ho嚟做隊名「FHO」，令大家容易記得。（ig@fayeclementina_ho）

擁有健康古銅膚色的Faye穿上車隊制服，十足運動健兒咁醒神，她透露在兩年前收購英國一隊車隊，成為當地唯一女性領班，希望能帶領車隊揚名國際外，更想宣揚男女平等的訊息。「香港同澳門大多數人都知道我係姓何，因為我family嘅background，所以最容易就用我英文名Faye Ho嚟做隊名「FHO」，畀大家容易記一啲。我喺英國係唯一一個female team owner，因為大家都覺得電單車都係男人嘅比賽，女人相對較少，我就係想支持female去參賽。」隊中除有男性車手，還有5名年齡介乎18歲至21歲的女車手，Faye希望未來能建立培訓學校，訓育更多優秀的賽車手。今年11月澳門的電單車賽事，Faye亦會派車手出賽，希望屆時能取得佳績。

「FHO」現有五名女將，年齡介乎18歲至21歲。

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原來Faye不曉得駕駛電單車，但卻喜歡賽車的速度感，在賽圈中更讓她認識現任男朋友Stuart，雖然分屬不同車隊，但有共同嗜好分外投緣。Faye曾有過一段失敗婚姻，要再走入情關亦需要佷大勇氣，她直言不會像年輕時追求轟烈愛情，現只想細水長流。問她是否很難追？Faye哈哈笑說：「我梗係難追啦！我都唔大啦，講真一句，唔會好似後生時出去飲嘢識朋友，依家男友都係熟悉環境中認識，由朋友慢慢發展成情侶。」

Faye與Stuart計劃年底結婚。（ig@fayeclementina_ho）

到今年7月，Faye與男友便拍拖3年，早前Stuart為她送上求婚驚喜，「佢同我妹妹（何家文）來咗，我隻戒指都係妹妹設計，佢知我都未知。」Faye與Stuart的情路相近，同樣離過婚，並育有一對子女，而小朋友年齡相近，Faye感恩雙方小朋友都好支持。問到又要做手隊領班又安排婚禮，會否少了時間陪子女？Faye謂：「我兩個小朋友都大，女19歲個仔都17歲，佢哋有好多朋友，亦好支持我做嘅嘢，睇得出佢哋好proud of 媽咪有呢隊race team，佢哋都有嚟過睇賽事。」

Faye透露婚期計劃在今年底舉行，但會一切行簡，「因為我同佢都結過婚，如果真係都係普普通通，我好想喺一個熱帶嘅地方，好似沙灘舉行浪漫婚禮，只有 family同close friend。唔會好似上一次（結婚）咁好多人。」

雙方子女都好支持。（ig@shiggs001）