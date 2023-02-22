71歲鄭則仕偕姜大衛開工合照近況曝光　肚腩離奇消失極致回春

71歲鄭則仕（Kent哥）一生拍過無數港產片，更兩度奪得香港金像獎影帝，演技實力毋庸置疑。可惜隨住年紀漸長，近年Kent哥飽受糖尿病困擾，需減產休養，整個人消瘦一圈，更一度驚傳去世，後證實為假消息。

1997年《肥貓正傳》鄭則仕和鮑起靜。（電視截圖）

政府近日放寬防疫措施，電影、電視界開始復甦，Kent哥也逐漸復出幕前，上月更出席無綫（TVB）電視《萬千星輝頒獎典禮2022》，為老友曾志偉撐場。當時Kent哥臉色紅潤，精神不俗，身形亦較早年圓潤。

鄭則仕（Kent哥）出席《萬千星輝頒獎典禮2022》。（資料圖片）

近日姜大衛（John哥）於Instagram曬出與Kent哥合照，並發文表示：「今天我倆一齊開工」，看來兩人會有新搞作。兩位大哥均西裝筆挺，並肩坐在一齊，感情融洽。而Kent哥比起一個月頒獎禮時顯然瘦削不少，西裝下肚腩消失，臉部也顯得較為瘦長，不過臉色不錯，對住鏡頭微笑，看來心情頗佳，同John哥一樣精神奕奕！

姜大衛曬出與鄭則仕合照，鄭則仕瘦削不少。（IG@johngor2022）

體重曾經高達290磅的Kent哥，曾於2019年為TVB劇集《荷里活有個大老千》成功搣甩30磅，原來全靠將食量減至7成，其中50%是蔬菜、20%是碳水化合物、30%是白肉，配合一個星期打5日保齡球。成功瘦身！

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