愛回家｜11歲Philip仔暴風成長踏入青春期　為專注學業離開劇組

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的童星Philip仔（梁禹勤飾），跟劇中「爸爸媽媽」送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）經常發放笑彈，深得觀眾愛戴。不經不覺，Philip仔已經11歲，加入劇組長達6年，不少網民都驚覺Philip暴風成長，由「冬菇頭BB」，已開始有少年的感覺，不再是小童。

Philip仔已經係《開心速遞》劇組4年多。（影片截圖）

Philip仔細個時候係「冬菇頭」好可愛。（影片截圖）

昨晚（20日）播出1871集「青春的黑洞」，內容講述送水輝和大小姐發現Philip仔最近故意避開爸爸媽媽，經常暱入房不肯溝通，又對爸爸板着臉，後來發現Philip仔和好友技安（黃厚仁飾）原來已步入青春期。原來該集是Philip仔淡出《開心速遞》的伏線，Philip仔在IG貼出與許家傑和林淑敏合照，寫道：「多謝爸爸媽媽六年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜 #愛回家之開心速遞 #大小姐#宋總監 #宋飛立#宋氏一家 #青春的黑洞」。「爸爸」送水輝（許家傑飾）亦於IG發布帖文紀錄一家三口的重要時刻，並表示：「一家三口 永遠愛護你，就算你由bb仔到而家已經型仔過我，我都當你係我嘅 philip bb。#loveyouasalways #招牌冷面笑匠」。

Philip仔已經有少年嘅感覺。（ig@philipsdiary_）

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Philip媽媽今日回覆《香港01》透露兒子將離開《開心速遞》劇組：「Philip 這段時間會專注學業，因為是升中的關鍵時刻，會暫別幕前。🙏🏼」他並指兒子長大後性格越發內向，似乎不是太適合做演員，但如果劇組有需要可以客串。而Philip仔的好友「技安」亦會減少演出，他的媽媽早前向《香港01》解釋：「小朋友到12歲之後開始發育同變聲，以我所知TVB呢個年紀嘅童星會消失一段時間，而家厚仁都開始發育，我諗可能都會少啲寫佢哋。」