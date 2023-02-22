建築碩士鄧卓殷轉行做普拉提私人教練：好似一個大學學位咁難！

現年27歲的鄧卓殷（Amber）於五年前參加港姐奪亞軍兼「最上鏡小姐」殊榮，一加入TVB就火速上位參演多部劇集和綜藝節目的拍攝，不過去年她產量大減，僅僅得一套《十八年後的終極告白2.0》的代表作品，亦甚少出現在電視上，事關原來她已默默轉行成為一名普拉提導師。



鄧卓殷轉行成為一名普拉提導師。（IG：@amber.tcy）

鄧卓殷於Instagram和小紅書發文，透露自己已成為了一名合資格的機械及墊上普拉提導師，並表示歡迎私訊約私教。她接受《香港01》訪問時透露，自己讀書時期就發現自己有脊柱側彎問題，幸好未到好嚴重可以透過做運動去改善：「我嘅脊柱側彎得比較低，令到我條腰成日都痛，坐得多或者企得多都會腰痛，所以如果我冇脊柱側彎我會高多幾吋！但因為係結構性的問題，係無可能喺成年人嘅時候將佢拉番直晒，只能盡量用運動去維持佢嘅穩定性。」

鄧卓殷表示自己以前有脊柱側彎問題。（IG：@amber.tcy）

幸好未到好嚴重可以透過做運動去改善。（IG：@amber.tcy）

她表示自己於五年前開始接觸普拉提，既能夠鍛煉肌力又不失優雅美感，更於兩年前開始讀普拉提導師課程：「普拉提導師都係我一個好想做嘅嘢，考導師嘅旅程都好漫長，當然有身邊嘅家人朋友鼓勵我啦，好似一個大學學位咁難我可以比喻話，無論係讀定係考都非常嚴格，確保每個導師出到嚟都係專業。」

鄧卓殷兩年前開始讀普拉提導師課程。（IG：@amber.tcy）

現時集中一對一教學。（IG：@amber.tcy）

據悉，現時鄧卓殷在男友郭子豪的健身中心HKCC中開班教普拉提，旗下亦有Jumbo曾淑雅和陳婉衡兩名星級普拉提導師。她表示現時多數以私人一對一教學為主，因為可以更為對方作出更好、更專注的治療。她又表示現時教班的堂數不定，要視乎有沒有拍攝的工作，但承諾：「我一得閒就會教班！」

她歡迎網民私訊約私教。（IG：@amber.tcy）

除此之外，鄧卓殷最近亦開設了為小個子女生而設的運動服裝品牌，經常都要打理生意。被問到會如何在藝人、普拉提導師、老闆之間作出平衡？她表示：「我都算係身兼多職嘅，全部都需要時間，所以時間管理係好重要，不過我覺得所有都同我嘅生活息息相關，所以做起嚟雖然都係會好忙，但我都好開心嘅。」

鄧卓殷身兼多職，日子過得非常充實。（IG：@amber.tcy）

鄧卓殷是圈中的數一數二的高材生之一，當年考DSE奪四科5**的佳績，港大建築系畢業後她曾做過見習建築師，不過未成為正式的建築師就參選港姐加入娛樂圈。其後，她一邊拍劇一邊讀書，2021年年尾完成港大的建築系碩士課程，讀書方面實在非常標青。

鄧卓殷是圈中的數一數二的高材生之一。（IG：@amber.tcy）

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