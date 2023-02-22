吃貨橫掃曼谷｜高海寧初嘗頌缽露香肩　陳星妤彭慧中狂換性感泳裝

由女神高海寧（高 Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，除會一連兩星期逢周一至周三晚十點半翡翠台播出，最後一集則於3月11日周日晚十點半播映。

高Ling體驗用頌缽治療心靈，消除壓力。

陳星妤。

彭慧中

昨晚（21日）播出的一集，食神Michael帶三位女神到有過百年歷史的水上市場參觀，眾主持試坐傳統水上的士兼試吃燒香蕉、椰絲奶油薄餅等美食，其間星妤突然瘋狂大叫，還大力攬住旁邊的拍檔彭慧中，嚇得彭慧中投訴謂：「我耳膜穿喇！」坐在前面的高Ling亦被星妤突然其來的舉動嚇壞：「我都好驚呀！」原來星妤是因見到蛇販玩蛇才喊驚，事後她說：「有好多條蛇呀！我唔知點解望望吓呢度一條，嗰度又一條，好恐怖！」

Michael帶三位女神坐船參觀有過百年歷史的水上市場。

陳星妤於船上突然大叫兼撲向彭慧中。

坐在船頭的高Ling亦被陳星妤嚇親。

Michael另外還帶了彭慧中及陳星妤吃船麵，由配菜至麵底均可自由配搭的船麵每碗只索價16泰銖（約$3.6港元），由於細細碗容易食，眾人一吃就是50碗，之後Michael再encore嗌多20碗，認真誇張！

吃素的高Ling則繼續其泰國身心靈之旅，除吃素食壽司外，又帶觀眾體驗頌缽。頌缽其實是聲音療法，透過同頻共振為忙碌兼壓力大的都巿人放鬆身心，難怪高Ling試完頌缽即時叉足電。四位主持亦緊貼當地潮流，穿起特色泰服閒逛有200多年歷史的鄭王廟，眾女神更忍不住擺chok甫行catwalk！

高Ling穿上傳統泰服遊鄭王廟。

高Ling穿上傳統泰服遊鄭王廟。

而將於今晚（22日）播出的一集，Michael跟彭慧中及星妤到了在曼谷爆紅、被冠以「迷你版馬爾代夫」的水上漂浮cafe食tea！該cafe以獨立小屋別墅設計，私隱度高，配合湛藍的湖水，十足十到了馬爾代夫一樣，難怪兩位女神打卡打到手軟，Michael則看不過眼問道：「你哋手機冇電未？」

陳星妤跟彭慧中不停影相。

點少得自拍？

陳星妤跟彭慧中不停影相。

陳星妤跟彭慧中不停影相。

鍾情打卡的彭慧中與星妤更先後換上靚靚泳衣跟陽光玩遊戲兼影靚相；節目所見，二人身形均Keep得甚弗，星妤馬甲線更是隱約可見，問到Keep弗之道，星妤解釋說：「其實拍攝水著環節嘅時候，已經喺曼谷留咗一半時間，有食肥到少少，所以拍之前都有戒口，食一啲酵素類嘅食物，等肚仔睇落去細啲。平時嘅話都會定期做weight training同埋body treatment，等身形睇落去比較slim啲。」

兩人身材都好Fit！

彭慧中換上靚靚泳衣跟陽光玩遊戲兼影靚相。

星妤表示平時都有做運動保持身形。

陳星妤同彭慧中起勢係咁游水。

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