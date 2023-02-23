前亞姐張珮汶4年抱3宣布懷第三胎 老公係資深馬主連拉兩次頭馬

2007年亞姐冠軍張珮汶（Grace，前名張家瑩），2018年嫁給圈外男友何駿杰（Adrian），育有3歲大女Alexa和1歲二女Ashley。上月是Grace的39歲生日，她在社交平台公布懷有第3胎，4年抱3，認真可喜可賀！

Grace寫著：「我諗有部分朋友都知道我懷孕了，希望BB喺肚入面快快長大，健健康康的。」穿上桃紅色Deep V連身裙的Grace明顯已見肚，未有透露BB性別，但開心老公能現身生日派對送驚喜：「What a sweet surprise from my dear 老公 😘多謝你們都來參加我的又大一歲生日會 haha. 因為本來係約咗另一日，但昨晚見到你哋同時出現我真係有一刻以為自己腦霧記錯咗（Covid後遺症😂）已經幾年冇咁熱鬧過，真係又驚又喜呀🥰 今年生日願望就係人人身體健康！」

Grace上月生日，老公驚喜現身。（IG@grace_cpm）

Grace的老公何駿杰身份好神秘，結婚當日兩夫妻均未有接受傳媒訪問。而Grace婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子，但仍不時更新社父平台分享富泰生活，每年的聖誕節都會在豪宅大廳的聖誕樹下影合家福，水晶吊燈、雲石地板，還有火爐，設計金碧輝煌，仿如置身皇宮。

Grace老公何駿杰看來大有來頭，上周貼出拉頭馬相片，寫道：「#實力派 順利跑出#頭馬 👍🏻👍🏻恭喜老公同埋老爺！」，而熱門馬匹「久久為攻」亦是Grace老公擁有，在1月19日的挑戰盃獲勝：「#久久為攻number 1 #頭馬 ✌🏻✌🏻好叻仔，真係跑得好🦾 #潘頓 #香港會挑戰盃」，估計兩場已贏得逾百萬獎金。翻查香港賽馬會資料，以何駿杰登記的馬主共有5匹，包括久久為王、久久為攻，還有已退役的珠龍駿駒、駿子彈，已取消登記的駿穎。另外，他與疑為父親的何少華共同擁為「振振威龍」則為已退役馬匹。

Grace上月同老公一齊拉頭馬，老公所屬馬匹「久久為攻」跑第一。（IG@grace_cpm）

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Grace出身自小康之家，23歲大學畢業後便參加2007年亞姐並勇奪冠軍，加入亞視後主持過《開心大發現》、《蔡瀾亞洲一樂也》等，也曾拍過亞視劇《香港GoGoGo》、《女神辦公室》和《重案行動組》都只是客串角色。2016年，Grace與蔡國威、劉錫賢、袁潔儀等，一齊現身沙田勞工處向亞視追討欠薪，涉及過萬元的最後一個月薪金仍未獲派，幸最後成功取回。