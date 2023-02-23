「Anita」梁茵曾做侍應現重返幕前　感激餐廳老闆勉勵度過低潮

現年29歲的「威龍潘金蓮Anita」梁茵（Kiko）日前在IG上載於澳門酒店拍下的靚相，更大曬長腿玩絲襪誘惑。她接受《香港01》訪問時表示是次澳門之行是拍攝網台節目：「有網台搵咗我合作介紹香港特色餐廳，我哋嘅網台叫做『chill歎男女』，今次同幾個網台嘅女主持以及香港嘅朋友仔，寓工作於娛樂，去踩點兼且拍攝通關之後澳門最新發展。」去年為生計轉做侍應的Kiko，亦有透露近況以及工作動向。



身穿短裙加絲襪的梁茵坐在椅子上大曬長腿，近乎走光性感程度爆燈。（IG圖片）

自2021年離開無綫後，Kiko亦有接到一定數量的工作，但大部份公司卻以疫情為由拖糧。為維持生計，她於去年曾到一間日本餐廳打工做侍應，但近來因拍攝節目的緣故，Kiko說已有一段時間沒有到餐廳幫手：「但係如果佢哋有需要我都唔介意繼續，其實真係學到好多嘢，有好多藝人都希望有自己嘅舖頭，不過如果冇呢個學習嘅階段，單純掛名，我就覺得有啲可惜，因為要經營一間餐廳，由購買食材到請人打點，到計算成本支出，其實每個步驟都好緊要，所以經營一間餐廳真係唔容易，喺呢個過程，我覺得我自己都成熟咗好多。」

她隨後再換上浴袍在椅子上拗腰大擺甫士。（IG圖片）

她感激餐廳老闆於自己低潮時的勉勵：「佢話『做人有高有低，唔好因為面子，餓壞肚子』，有時都要考慮現實嘅因素，加上做餐飲業一向都要落手落腳，親力親為，希望將來我都有機會搞得起一間餐廳，而家就係我學習營運嘅階段。」至於將來想開什麼類型的餐廳，她說：「希望開到一間日式居酒屋又或者係日式烤肉店，所以而家喺『chill歎男女』呢邊不停同啲餐廳老闆傾偈吸取生意經。」

梁茵於去年曾到一間日本餐廳打工做侍應。（葉志明攝）

梁茵於去年曾到一間日本餐廳打工做侍應。（葉志明攝）

Kiko早前因疫情被不少公司拖糧致生活吃力，問到現時情況有否改善時，她表示：「咁我相信疫症三年幾以來，好多市民都同我哋一樣捱緊騾仔，終於捱過咗等到通關，希望香港可以經濟盡快復蘇，加上收到最新消息政府會派發$5000消費券，希望繼續聽到更多好消息。」

Kiko正為網台拍攝節目。（IG圖片）

同場加映

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