網上騙局女星齊受害　翁靜晶被冒充玩遊戲送美金

騙徒手法真是層出不窮，尤其是網絡世界，更是危機處處。今日翁靜晶在Facebook透露有人借用她的名字騙財，寫道：「請幫忙向Facebook 舉報。36分鐘之前發現有人冒充翁靜晶，訛稱玩遊戲送$1000美金，盜用你的資料。這是假的Facebook 頁面，大家不要上當。這不是我的網頁，照片是盜用的。萬勿打開連結玩遊戲，也不要轉發害人。」帖文發出後，網頁已不能再登入，但翁靜晶仍提醒網民要小心：「用一千元美金做魚餌。已經刪除了，騙子的戶名叫Nisa, 大家小心。」

翁靜晶經常申張正義，被指是「真實版林涼水」。（翁靜晶 Facebook）

另一位受害人是伍詠薇，上周她在Facebook上載一張「伍代言」的截圖，爆嬲指：「大家請注意：呢個唔係我本人嘅戶口，請勿上當 ⋯⋯應該係同一個詐騙集團再一次利用我照片以及聲稱本人為該詐騙集團之代言人及一起合作 ，本人已向Facebook投訴，此詐騙集團本人根本不認識亦沒有合作 」，伍姑娘提醒大家切勿上當之餘，更唔排除報警處理。

伍詠薇「被代言」，揚言唔排除報警處理。（Facebook@伍詠薇 Christine Ng ）

代言仲盜用伍詠薇嘅相片。（Facebook@伍詠薇 Christine Ng ）

另外，在今年初以健康為由停用所有社交平台的李珊珊，前日亦因為instagram 被盜號，珊珊提醒：「各位，我的 instagram 被盜號，不要回覆任何私訊，或給予任何個人資訊。造成不便，非常抱歉。」相隔一日，雖然「一切回復正常」，但她仍為受影響人士致歉：「對大家造成騷擾。提防私訊，據知近日有多人遭殃，及有類近經歷。無妄之災，為此再三道歉。」

李珊珊已絕社交網近3個月，近日因為有騙徒盜用她IG賬戶，令她不得不「出山」提醒大家。（李珊珊 Facebook ）