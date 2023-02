陳茵媺曬情人節收陳豪送Hermès袋放閃　收過最貴炒價要30萬

陳豪與陳茵媺(Aimee)結婚10年一直恩愛非常,二人婚後先後誕下兩仔一女,Aimee亦淡出幕前專心照顧三個小朋友,她雖然淡出幕前但仍活躍於社交平台,所以她亦經常在社交平台放閃曬幸福。專心工作的陳豪曾多次表示Aimee為了他放下事業生了三個小朋友,所以一輩子都欠了她,於是多年來他都密密工作「搵真銀」,一家五口生活得十分溫馨,令人羨慕。

陳豪與陳茵媺(Aimee)結婚10年以來一直恩愛非常。(ig@aimeechan_official)

Aimee早前情人節時在社交平台上載收花照及與老公陳豪的合照放閃,今日(22日)Aimee再上載三個小朋友送的熊啤啤,熊啤啤是她最喜歡的公仔,所以Aimee十分開心。除了三個小朋友愛錫Aimee外,老公陳豪亦十分愛錫Aimee,知道Aimee最愛Hermès手袋,他買花之外也買了個Hermès手袋送給愛妻。

Aimee早前情人節時在社交平台上載收花照及與老公陳豪的合照放閃。(ig@aimeechan_official)

陳豪也非第一次送Hermès手袋予Aimee,在Aimee的社交平台上經常都會出現不同款式的Hermès手袋,當中有Kelly、Birkin、Picotin Lock、Constance等款式。Aimee的Hermès手袋粗略估計最少值200萬元,而最貴一個應該是2018年陳豪送的限量版Constance,Aimee收到袋之後都立即留言感謝老公:「I love my new limited edition present from Italy! thank you baby!」有指這個限量版Hermès手袋約12萬港幣,炒價更是手袋原本定價的兩倍有多,高達30萬港幣,而且有錢都未必可以買到,難怪Aimee收到禮物後第一時間發文感謝老公。

Aimee的Hermès手袋粗略估計最少值200萬元,而最貴一個應該是2018年陳豪送的限量版Constance。(ig@aimeechan_official)

