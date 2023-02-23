Anson Lo新歌《MONEY》大玩浮誇造型　藍色喱士西裝誘惑神徒

今日（22日）是盧瀚霆（Anson Lo）相隔9個月後再推出跳唱作品《MONEY》，MV中他更大玩百變造型，務求為神徒帶來驚喜與新鮮感。一看到「Money」，大家必定會直接聯想到金錢，不過今次填詞人林寶在Anson Lo新歌《MONEY》所談及的不是名詞指的價值，而是以形容詞方式出現時，所延伸的價值觀。冇錢？一樣可以活得自豪快樂又優雅！Anson Lo這次希望藉著《MONEY》道出金錢不是萬能這道理。

盧瀚霆（Anson Lo）相隔9個月後再推出跳唱作品《MONEY》。

Anson Lo今次在《MONEY》MV中，卻扮演起貪錢的銀行家！Anson Lo自我簡介說：「我呢個銀行大佬好鍾意見到好多顧客，用自己心愛或珍而重之嘅嘢同我換錢，見到大家咁貪錢，我都好開心，因為我嘅價值觀係好鍾意錢，呢個世界都應該咁樣做。」不過在貪錢背後，銀行家全因被心魔糾纏著，所以即使好有錢都不開心，內心深處最想得到的，其實只是單純的快樂感覺。《MONEY》這首歌其實最想說的，是金錢不是萬能。Anson Lo說：「相信每個人都有自己想要捉緊嘅回憶、好珍貴嘅嘢，例如：親人、寵物、情侶送俾自己嘅禮物⋯⋯有好多嘢唔係淨係金錢先可以做到。」

Anson Lo今次在《MONEY》MV中，卻扮演起貪錢的銀行家。

為了演好銀行家角色，以及配合歌曲主題，Anson Lo與團隊在MV細節及造型上都花了不少心思，他逐一介紹道：「今次MV自己都有份構思，多得導演將我腦海裡面嘅嘢執行出嚟，令到成個Idea變成好完整嘅故事，少少復古感覺，場景亦好認真雕琢，而咁多個造型都各有特色，其中銀行大佬Look係新嘗試，入行以嚟未試過喺表演上全額露俾大家睇，之前承諾終有一日會咁做，終於揀咗今次嚟試！加上想同上年跳唱歌有啲唔同，所以就加咗雀斑妝同埋髮型都誇張啲。賊仔Look都幾得意，全黑，加上4年嚟鏡頭前後都未戴過賊仔帽，再配埋我精心挑選嘅眼鏡，成件事好襯。」

Anson Lo與團隊在MV細節及造型上都花了不少心思。

除了兩個前所未見的造型，Anson Lo在MV中另外亦有紅色官仔骨骨造型，布料以絲綢為主，感覺浮誇得來，又帶點百老匯歌劇感。至於跳舞場口，Anson Lo穿上金、黑作對比Bling Bling感覺極重的舞衣，他指試造型時驚好誇張，但因為要與「Money」有直接掛勾，所以也堅持要用上金色。若數到最鍾意的造型，Anson Lo首選藍色喱士花的一套，他解說：「呢套鮮藍色西裝好多Details喺裡面。服裝團隊花咗好多心思，逐塊喱士聯上去，用咗好多功夫，裡面有同款同色馬甲，全身有皮帶，係好特別嘅一個造型，而呢隻藍色，都係入行咁多年嚟未著過嘅一個顏色。」未知大家又最喜歡Anson Lo哪一個造型呢？

Anson Lo在MV中另外亦有紅色官仔骨骨造型。

相隔9個月，Anson Lo再次推出《MONEY》這首跳唱歌，他表示最希望能為大家帶來新鮮感，他說：「上年嘅《King Kong》同《Mr. Stranger》比較爆發性、黑暗少少，有型少少，今次想帶俾大家玩味感好重，有少少誇張都冇所謂，希望大家一齊會聽到有開心感覺。」Anson Lo又謂，今次將會有Money Challenge，大家記得踴躍參與喇！

他表示最希望能為大家帶來新鮮感。

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