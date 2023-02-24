曹永廉笑黃宗澤好渣　高峰期退出樂壇：如果我繼續邊有四大天王

曹永廉、黃智賢、唐文龍、李思捷一向老友鬼鬼，最近四人不時合體拍片，日前他們就大玩「TVB知識問答」，圍繞着TVB劇集及獎項提出問題，其中被問到：「冇攞過萬千星輝頒獎典禮最佳男配角嘅係？」黃智賢即答道：「黃宗澤！」但曹永廉竟然問道：「佢咁渣嘅咩？」場面一度陷入尷尬，不過唐文龍就即時解圍：「有冇攞過獎同渣唔渣係兩件事嚟嘅。」



大玩「TVB知識問答」。（影片截圖）

曹永廉問道：「佢咁渣嘅咩？」（影片截圖）

其實黃宗澤（Bosco）在加入TVB初期主要擔任綜藝節目主持，亦不時於劇集中「跑龍套」，2004年他首次在劇集《我師傅係黃飛鴻》中擔正做男主角，翌年憑《我的野蠻奶奶》中「甯茂春」一角，以大熱姿態奪得「飛躍進步男藝員」獎，並首度入圍角逐「最佳男主角」。Bosco為TVB效力23年以來，曾12度獲提名角逐最佳男主角，雖然至今仍未獲封視帝，但早已是當家小生的他每套劇都擔正做男主角，所以未攞過最佳男配角亦不足為奇。而曹永廉就在2016年憑《公公出宮》中陳小鳳（細雞）一角奪得最佳男配角，黃智賢則在2011年憑《潛行狙擊》中變節臥底鄧國彬（辣薑）一角大熱奪得最佳男配角。

曹永廉在2016年憑《公公出宮》中陳小鳳（細雞）一角奪得最佳男配角。（視覺中國）

黃智賢在2011年憑《潛行狙擊》中變節臥底鄧國彬（辣薑）一角大熱奪得最佳男配角。（影片截圖）

此外，四人又被問到：「以下邊個冇出過單曲？」分別有三個選項：唐文龍、曹永廉及李思捷，黃智賢認為是曹永廉，但曹永廉即反駁道：「我未出過歌？我出過幾張碟呀大佬！我嗰陣時最高峰冇再唱歌呀，出咗幾張限量版。（佢當年係畀咗機會劉德華先退出嘅。）如果我繼續邊有咩四大天王呀？」事實上曹永廉曾奪得《1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎」，並以歌手身份出道，曾推出三張大碟，但發展平平，至1998年轉向電視圈發展。

自信爆棚！（影片截圖）