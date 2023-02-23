沖遊泰國｜冬蔭家族美女傾巢而出鬥性感　玩水曬驕人身材不輸花旦

由泰國旅遊達人胡慧冲主持的《冲遊泰國》第8季繼續沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺玲玲同「冬蔭家族」的「冬蔭妹」、「冬蔭妹妹」、「冬蔭哥哥」，還有仿如大碼版的胡慧冲「冲為糊」。

胡慧冲同「冬蔭哥哥」介紹「哥倫比亞影業水世界」。

昨日（22日）胡慧冲同「冬蔭家族」成員來到芭堤雅，主打介紹當然是舊年10 月開幕的「芭堤雅哥倫比亞影業水世界」（Columbia Pictures Aquaverse）。睇名就知道水上樂園以電影為主題，分為8大電影遊樂區，包括《捉鬼敢死隊》、《逃出魔幻記》、《Emoji大冒險》等等。收費成人1,590銖（約363港元）、12歲以下小童1,290銖（約295港元）。昨晚除了「冬蔭妹妹」同「冬蔭哥哥」之外，特別登場的是嫩版胡慧冲「冲為糊」。原來除了水上活動，園內有高卡車玩，水陸遊戲都有提供。

「冲為糊」同「「冬蔭妹妹」昨晚登場。

今晚（23日）大隊會參觀芭堤雅去年底落成的Grande Centre Point Space Pattaya Hotel，酒店以外太空為主題，房間分為4款，最平一款收費7,000銖（約1.590港元）。胡慧冲話雖然酒店有成500間房，但有朋友要預早幾個月前訂，才book到房間。酒店大堂已經非常科幻，頂樓設有泳池，樓下有水上樂園。喜歡按摩同浸溫泉的觀眾，酒店都有提供，客人可以足不出戶就歎到上述設備。

芭堤雅Grande Centre Point Space Pattaya Hotel，設有泳池及水上樂園。

夜晚胡慧冲同「冬蔭哥哥」來到芭堤雅的步行街，隨着泰國旅遊業開放，夜市非常熱鬧。海鮮檔亦越開越多，疫情期間烏燈黑火的泰拳擂台亦重開，芭堤雅夜市到底有幾興旺？今晚你就睇到。

胡慧沖帶大家暢遊芭堤雅。

此外，「叉燒姐」鄺玲玲接受胡慧冲訪問，大家最關心的自然是她的感情status，她自爆目前單身︰「而家單身，你哋應該覺得我好多人追嗰種，我真係真心同你講係冇乜人追。」同時公開擇偶條件，希望將來男友性格要似金毛尋回犬，即係既可愛又溫馴。不過香港男仔要追叉燒姐就要走去泰國，因為她暫時無意返香港發展。

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