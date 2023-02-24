中年好聲音｜吳大強同譚詠麟踢過波　校長爆《小風波》感人故事

無綫（TVB）綜藝歌唱真人騷《馬百良安宮牛黃丸呈獻：中年好聲音》本周日（26日）晚播出的一集將展開第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，「樂壇校長」譚詠麟大駕光臨擔任嘉賓評審，15強選手就輪流獻唱校長經典金曲爭入12強。本回合設有「校長室」（即危險區），最低分的3位選手要進入「校長室」等待校長指導，隨時有機會被淘汰。15強選手愈唱愈強，今集出場的8位選手當中更將會誕生三位80+選手及一位90+選手，令人期待！



譚詠麟大駕光臨擔任嘉賓評審。

談到金曲大家耳熟能詳，譚校長笑言：「好多人講話我嘅歌好易唱，因為卡啦OK成日都唱，但真係唱過就知道係好睇唔好食，因為我嘅Range由低至高都幾闊。」值得留意的是，譚校長為參賽者講評語時，不時會大開金口示範如何演繹相關歌曲，非常精彩！縱橫樂壇逾半世紀的譚校長，原來不少經典金曲背後都有鮮為人知的故事，校長在節目中逐首歌跟大家娓娓道來。例如改編自Air Supply《All Out Of Love》的《小風波》，校長便說：「有一年演唱會，有一個朋友囈我唱呢隻歌，因為佢同太太有啲問題，可能要離婚，之後（我唱完）佢哋唔單止冇離婚，仲生多兩件。」

校長大爆金曲背後故事。

而獻唱《情憑誰來定錯對》的吳大強，原來和譚校長頗有淵源，他在台上自爆曾和校長踢過波：「喺旺角球場踢過，我以前係踢元朗預備組同埋流浪青年。」校長聞言大感驚喜說：「咦？原來同過隊喎，咁你係我啲師弟嚟架喎！」大強聞言笑謂：「都係差一、兩年啫。」引得哄堂大笑。

吳大強原來同譚校長頗有淵源。

節目進入白熱化階段，上周日（19日）播出的第12集再創收視高峰，跨平台直播收視最高24.1點（約155萬觀眾），成績斐然。而上集合唱《總有你鼓勵》的吳大強+顏志恒及合唱《當愛已成往事》的羅啟豪+李佳，兩隊精彩的演出在網上引起極大回響，TVB綜藝 YouTube Channel日前上載了兩隊演出片段，分別勁吸約26萬及約19.8萬觀看次數（數據截至2月23日中午12時），吳大強+顏志恒的《總有你鼓勵》更曾登上發燒影片第一位，羅啟豪+李佳的《當愛已成往事》亦曾登上第二位，足見受歡迎程度！