廖碧兒疑失婚後終覓第二春　突然被胡杏兒催生B：你會係個好媽媽

現年44歲的廖碧兒（Bernice）至今仍未找到生命中另一半，過住單身貴族的生活，閒時四處旅遊享受人生，非常瀟灑！最近就去了法國度假，當中見到她一邊品嚐紅酒，一邊享受巴黎的夜景，認真寫意。昨日（23/2）她神情興奮開直播，原來是回來香港成功約到老朋友胡杏兒共聚晚餐，她表示：「呢個係一個識咗十幾年嘅朋友。」

（IG/@berniceliuofficial）

（IG/@berniceliuofficial）

二人早在2003年劇集《律政新人王》合作，因此胡杏兒坦言這次聚會充滿回憶，更笑言：「我哋幾時開律政舊人王。」直播中兩位無所不談，分享自己的近況及感嘆日月如梭。期間廖碧兒大讚胡杏兒雖然已經是三孩之母，但仍然願意出來赴約，之後又透露胡杏兒知道自己的家人不在香港，因此不時會問候自己近況，此時胡杏兒就讚對方媽媽相當親切，之後不知Bernice是否好事近，胡杏兒突然說道：「I look forward that day，I think you will be a great mum（我好期待嗰一日，我諗你會係個好媽媽）你快啲自己生返個先啦。」令Bernice當場瞪大雙眼。

二人早在2003年劇集《律政新人王》合作（節目截圖）

已經過了二十年。（節目截圖）

直播結束後，胡杏兒就在Instagram曬出二人的合照表示：「Great catch up last night with Bernice，之前大家一齊做嘢大家都好忙，認識20年真係終於可以第一次坐低食飯傾偈飲酒，thank you for asking me out，so happy to see you doing so great，pls take me out more （多謝你約我出嚟，好開心見你過得咁好，唔該多啲約我）#廖碧兒#胡杏兒#律政新人王#咁就20年」