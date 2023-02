廖碧兒疑失婚後終覓第二春　突然被胡杏兒催生B：你會係個好媽媽

現年44歲的廖碧兒(Bernice)至今仍未找到生命中另一半,過住單身貴族的生活,閒時四處旅遊享受人生,非常瀟灑!最近就去了法國度假,當中見到她一邊品嚐紅酒,一邊享受巴黎的夜景,認真寫意。昨日(23/2)她神情興奮開直播,原來是回來香港成功約到老朋友胡杏兒共聚晚餐,她表示:「呢個係一個識咗十幾年嘅朋友。」

(IG/@berniceliuofficial)

(IG/@berniceliuofficial)

二人早在2003年劇集《律政新人王》合作,因此胡杏兒坦言這次聚會充滿回憶,更笑言:「我哋幾時開律政舊人王。」直播中兩位無所不談,分享自己的近況及感嘆日月如梭。期間廖碧兒大讚胡杏兒雖然已經是三孩之母,但仍然願意出來赴約,之後又透露胡杏兒知道自己的家人不在香港,因此不時會問候自己近況,此時胡杏兒就讚對方媽媽相當親切,之後不知Bernice是否好事近,胡杏兒突然說道:「I look forward that day,I think you will be a great mum(我好期待嗰一日,我諗你會係個好媽媽)你快啲自己生返個先啦。」令Bernice當場瞪大雙眼。

二人早在2003年劇集《律政新人王》合作(節目截圖)

已經過了二十年。(節目截圖)

直播結束後,胡杏兒就在Instagram曬出二人的合照表示:「Great catch up last night with Bernice,之前大家一齊做嘢大家都好忙,認識20年真係終於可以第一次坐低食飯傾偈飲酒,thank you for asking me out,so happy to see you doing so great,pls take me out more (多謝你約我出嚟,好開心見你過得咁好,唔該多啲約我)#廖碧兒#胡杏兒#律政新人王#咁就20年」