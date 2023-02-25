應屆「黑面港姐」許子萱爆曾送7位數禮物予男友　披露或不簽約TVB

應屆香港小姐亞軍許子萱有「黑面港姐」之稱，早前曾被指多次缺席港姐活動，更傳她欲提前跟無綫解約，之後她本人現身解釋之前缺席活動因要到內地，向參選前任職的金融公司交接項目，現在與舊公司已完約，今後會專心履行港姐職務，並否認不堪壓力而主動要求跟無綫提前解約。當日，許子萱鴻運當頭，被主持人朱凱婷笑言要同TVB簽多十年約，甚至三十年，她就表示：「睇吓公司要唔要我先喇！」

許子萱早前終於現身，並成為焦點。（陳順禎攝）

點撃下圖重溫黑面一刻：

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不過，日前有內地網紅「一個不務正業的拳王」就發放在街頭訪問許子萱的影片，當中許子萱語出驚人，除了透露去向外，並大方講感情，霸氣十足！26歲的許子萱是一名學霸，畢業於美國密歇根大學 (University of Michigan)安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，之後任職紐約美國銀行投資銀行分析師，並獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。許子萱在影片透露：「首先要履行香港小姐的職務，之後都會諗住去牛津讀書。」言下之意，將會回歸校園生活，未必會簽約TVB做藝人。

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而被問道感情，許子萱指不會看對方的錢，而是看自己的心情和有多喜歡，至於會不會在對方身上洗錢時，她指：「鍾意嘅話會呀。（送過俾男朋友最貴重嘅禮物係幾錢？）7位數。（送車定送樓？）唔話你知。」