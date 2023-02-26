78歲陳惠敏與林威飯敘豪飲白酒　曾患肺癌中風康復理想精神奕奕

現年78歲的武打影星陳惠敏曾在多部電影中飾演江湖大佬，霸氣形象深入民心，但近年他已經甚少公開露面，深居簡出。不過早前林威就相約陳惠敏及一班好友飯敘，林威上載了一段影片，並寫道：「喝酒我是認真的！兄弟們相聚。」片中所見，林威拿着一壺白酒，舉手投足都盡顯山東人的豪邁，他稱身邊的陳惠敏為「姐夫」，並向陳惠敏敬酒：「這杯呢，是我們兩兄弟敬我姐夫，敬大哥，身體健康，永遠健康，我們倆表示誠意，把這個乾了！」



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而身穿橙紅色衫的陳惠敏亦一飲而盡，相當畀面！飯局上還有不少人，眾人圍坐在圓餐枱上，枱上擺了一圈各式各樣的紅酒，牆上亦整齊地擺滿了大量的紅酒，極具氣派！其實陳惠敏曾在2020年9月公開承認患有肺癌，但幸好他在患病初期及早發現，經過治療後終於戰勝病魔，康復情況理想。雖然曾患肺癌兼中風，但陳惠敏曾在2021年出席活動接受《香港01》訪問時透露將復出拍劇：「其實大陸都有好多戲搵我拍，都要醫生睇吓自己狀況。不過今年會返亞視拍類似《古惑仔》嘅劇，因為佢哋想拍返啲劇。之前半邊身中風，而家好返都有做運動、行山、打沙包，細細力都要打下。」而陳惠敏今次露面亦面色紅潤，精神奕奕，網民紛紛留言祝福他身體健康！

陳惠敏在2021年出席活動時透露將復出拍劇。（資料圖片）