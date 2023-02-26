余德丞自爆被初戀女友香味吸引　親解與蔡思貝、周秀娜關係

余德丞（Dickson）前晚（24/2）現身由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍佬》，親解與數位緋聞女友包括蔡思貝和周秀娜的關係，又自爆與初戀女朋友極有緣份的相識經過。



余德丞重提與初戀女朋友相識經過。（影片截圖）

蝦頭介紹Dickson出場時表示他的緋聞女友每位都是女神，包括周秀娜、蔡思貝、麥明詩、陳瀅等等，更要求他親解與她們的關係。蝦頭先問Dickson與周秀娜的關係，他秒回：「係朋友」，蝦頭追問：「你同蔡思貝...」，他再秒回：「係兄弟」。蝦頭不滿意Dickson的答案表示：「緋聞名單上，係咪全部都有拍過拖？」他堅稱：「全部都冇拍過拖，（蝦頭：真係冇拍過拖？）冇呀...異性相吸，我比較多異性朋友，咁我覺得同朋友出街食飯、睇戲都唔係好大問題啫，我冇理由因為驚緋聞唔去交朋友，同埋係正常社交。」他表示大部份緋聞女友都是拍劇時的拍檔，至於娜姐就是鄰居，更笑言：「成日想問佢屋企有冇豉油？借啲嚟，哈哈哈。」

Dickson表示與蔡思貝是兄弟。（IG圖片）

Dickson緋聞女友位位都係女神：

接着，Dickson列出自己的擇偶條件，外形方面包括短頭髮、不可以過瘦、不需要太高、不喜歡眼睛分太開的女生。而性格方面就喜歡麻甩、爽朗、喜歡吃東西、有時尚觸覺以及與自己一樣住在港島區。

他重提當年初戀的經歷，初戀女朋友不單只同樣住在港島區，更住在同一棟大廈，相當有緣份，而對方最吸引的地方是她的香味：「我到而家都記得嗰種香味，係一個香水牌子。嗰時會考，要過海去補習社...大部份都係九龍區學生，唯獨有幾個香港區。除咗我就係嗰個女仔，佢學校喺我附近，補完習一齊搭地鐵返港島，一齊喺銅鑼灣站出、喺女人街出口行出去...大家一齊上斜路搭同一架小巴，我落車佢又落車，一齊入同一棟大廈、一齊住同一座，結果佢原來住我樓下幾層。」Shiga和蝦頭驚歎這份緣份，不過後來因女方去外國讀書而分手，不過Dickson仍保留女方所用的香水品牌樣辦於保險箱，認真長情。他透露與初戀女友仍是朋友，而對方亦已經結婚。