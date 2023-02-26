何猷啟前妻齊嬌着吊帶短裙騷身材　風格大變一改豪門新抱高貴形象

已故賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌離婚，結束短短兩年的婚姻關係。離婚後齊嬌帶着兩個囡囡回到上海娘家生活，直至去年年尾低調回港，並重新活躍於社交平台。而齊嬌連月來頻頻在IG大曬生活照，日前她就以黑色吊帶短裙出鏡，化上精緻妝容的她對着鏡頭大擺Pose，雖然已經是兩女之母，但齊嬌身形依然苗條，一雙美腿又長又直，相當搶鏡，舉手投足都充滿女人味！



舉手投足都充滿女人味！（IG圖片）

其實齊嬌近期經常大曬靚相，而且大多數都以短裙或短褲上陣，大騷好身材！據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟是經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。嫁入何家的齊嬌一躍成為豪門闊太，經常出入高檔場所，又獲邀出席活動及晚宴等，每次亮相都大方得體，貼合賭王新抱的身份。

齊嬌與何超蓮一起出席活動。（IG圖片）

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟是經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。（IG圖片）

不過自從離婚後，齊嬌就變得十分低調，並暫停更新IG。而相隔兩年再度於IG分享近況的齊嬌完全轉了形象，剪了一頭短髮的她與過往相比風格大變，不但經常性感示人，五官亦愈見精緻，不少網民都直言她的氣質亦大變，不同以往高貴典雅的形象，反而氣場愈來愈強大，顏值亦大升級！