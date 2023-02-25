18歲馮皓揚望進軍韓國發展　嘆獲金像獎後機會少：想證明自己

馮皓揚（羊羊）今日（25日）亮相上海，為香港藝術家Simon Ma（馬興文）「小龍馬環遊世界」藝術展上海站擔任開幕MC，他在接受《香港01》訪問時透露因爸爸在馬會工作，機緣巧合之下認識了身為馬會大使的Simon：「因為媽媽不嬲都希望我參與好多慈善的活動，幫到更加多的人，所以就借着呢個小龍馬慈善基金，以學生同基金會青年大使的身份幫到更加多的小朋友。」



Simon與羊羊。（梁碧玲攝）

至於平時有無關注藝術，羊羊表示重心都放在演戲上：「始終我個夢想都係做一個好演員，所以希望特別喺演藝方面花時間，睇多啲電影，學習唔同人做戲。」



作為新生代演員，羊羊透露平日也會看影視作品：「我睇韓劇嘅。其實好主流，雖然我而家好業餘，但係都希望有機會可以去到韓國發展演員嗰方面，所以呢半年開始學韓文。」至於被問到想參演邊類型題材的戲劇，羊羊就直言「無特別」：「因為主要係睇韓劇的時候覺得點解有時電視劇都拍到好似電影咁，好犀利。所以就想去一個自己好嚮往的地方去做我鍾意做的嘢。」

羊羊去年參與拍攝荷里活電影《錄影歹》。雖然戲份不多，但在演戲上面也有很大收獲。（梁碧玲攝）

去年羊羊曾參與TVB藝員訓練班，但短短一日便退學，當被問到更喜歡電影還是電視劇時，他笑指自己很貪心：「而家可能我唔係話特別多好似《媽媽的神奇小子》咁樣好大發揮的機會，所以無論電視劇又好電影又好，只要係合適的角色，我都會好想用心去投入，因為要學的嘢仲有好多好多。」

羊羊表示只要有機會就向前衝，不排除會同TVB合作。（梁碧玲攝）

2022年，羊羊憑藉《媽媽的神奇小子》一舉斬獲第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」，對於年僅18歲的他來說，首次拍戲就有如此成績，起點非常高。不過羊羊就透露，其實在這之後事業也沒有非常順利，甚至認為好艱巨：「我自己好想快啲證明到自己，好多人話我好心急，但我純粹覺得有機會的話就想好好把握，目前可能冇太多，所以主要馬不停蹄咁增值自己，改善不足，例如想去韓國就學韓文，想去其他國家就學英文，普通話，增加多啲可能性（就）學跳舞、打空翻、功夫、溜冰、騎馬咁，全部都希望增加自己可以做到嘅嘢咁樣。」