蔡天鳳案竟波及《愛·回家》　網友抗議劇情「宣揚夫憑妻貴」

28歲社交名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殘殺肢解案惹起全城轟動，涉案前夫昨日（25日）於東涌欲乘坐大飛潛逃被捕，前夫、其父母及大伯一家四口全被捕。

蔡天鳳前夫兄長在社交媒體上保留了大量與Abby的二人合照，不少相片亦標註「Bro and Sis」、「Family」等關鍵字。（IG圖片）

據報道指，Abby生前十分照顧前夫及其家人，不但照顧起居飲食，亦聘用前夫胞兄做私人司機。詎料，有人懷疑有意謀取億元的家產，竟謀財害命，Abby被碎屍身首異處，部分殘肢被烹煮及存於雪櫃，而頭顱下落不明。

蔡天鳳。（互聯網）

事件駭人至今仍未平息，竟有網友發文要求無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》「不要再宣揚夫憑妻貴了」，抗議編劇愛寫有錢女配窮男、「食軟飯」故事，尤其不滿「送水輝」許家傑戀上「大小姐」林淑敏的故事線，他更表示：「結合香港的名媛案，奉勸各位女生千萬不要找家庭條件相差太遠，因為你永遠不會知道人心有多麽陰暗和險惡，這是婚姻不幸的源頭，千萬不要被電視劇蒙蔽眼睛，以為真的有所謂的“豪門童話”，都是瞎扯的~」

KC在《開心速遞》劇中重現袁偉豪金句！(劇集截圖)

有人贊同指「大小姐」與「送水輝」、以及「朱茜」及「KC」歐瑞偉各自湊成情侶，「覺得不舒服」、「天天看大小姐喊輝輝就頂唔順」、「送水輝最噁心的是住龍家吃龍家，但是大龍生去大小姐家住的時候竟然想趕人家走」。

網友不滿指無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》「宣揚夫憑妻貴」。（小紅書圖片）

大小姐同送水輝。（劇集截圖）

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