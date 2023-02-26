吃貨橫掃曼谷｜彭慧中豁出去唔打底全裸出鏡　剖白做藝人卑微心願

由女神高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「食神」林澄光（Michael）主持的無綫新節目《吃貨橫掃曼谷》，一行人於疫情過後組團遊曼谷，帶來吃喝玩樂新體驗。節目至今已播出了三集，三位靚女除了跟食神Michael瘋狂品嚐地道美食，還嘆盡各種Spa，非常之享受，她們更性感上陣，令觀眾大飽眼福。在即將播出的三集入面，她們就會體驗特色「冰火桑拿」，再嘆Chill爆的美肌鮮花浸浴，繼續發放福利。

《吃貨橫掃曼谷》主持Michael（左起）、高Ling、陳星妤及彭慧中於疫情後出發去旅行遊泰國，全程難掩興奮。

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其實三位女神在今次赴曼谷拍攝前，曾接受訪問講到旅程安排了極多spa，均表現得十分雀躍，高Ling說：「我同friend講呢個旅程做好多spa，佢叫我準備好啲打底嘢。」彭慧中聞言卻表示：「Spa唔使打底！」並直言是次泰國拍攝最期待「食、做spa、游水」，兼透露會泳裝上陣，完全不介意要裸露出鏡。

而在其中一集入面，彭慧中還會與高Ling分享彼此的內心世界，甚至接受對方的靈魂拷問。在預告片段當中高Ling問彭慧中說：「就係話覺得公司爭你一個交代？」彭慧中回應她表示：「我係唔想畀人唔記得咗我囉。」剖白了她在娛樂圈工作的心聲。