王鎮泉公開與未婚妻Pre Wedding相　唔少得帶埋紅娘皮皮一齊影

無綫娛樂新聞台主持王鎮泉早前於社交平台宣布向女友Vanilla求婚成功，他早前上載了拿着戒指單膝跪地向Vanilla求婚的照片，成功放閃。昨日（26日）在社交平台上載了兩輯與Vanilla的Pre Wedding照片，並寫下：「Sweet Couple, Sweet Birds, Home Sweet Home」王鎮泉更公開Vanilla正面照片。

王鎮泉更公開Vanilla正面照片。(ig@jeoffreywong)

王鎮泉上載了與Vanilla的Pre Wedding照片，相中可以見到除了有王鎮泉與Vanilla外，更有他們的愛雀「皮皮」一同影Pre Wedding照。原來二人因為雀仔而認識，王鎮泉求婚時更得到皮皮加持，他把求婚戒指放在皮皮公仔頸上等Vanilla發現，十分浪漫。二人現在一同養了7隻愛雀，分別有4隻相思雀及3隻鸚鵡，而影Pre Wedding照時，他們都覺得愛雀是不可或缺的一部分，所以帶同牠們一同拍攝，但是相思雀較難控制，所以只與3隻鸚鵡影Pre Wedding照，他們更說拍了不同主題的Pre Wedding照，今日結婚的他更說之後便會與大家開心分享他們的喜悅。