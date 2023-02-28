42歲阿嬌生圖流出美貌完勝新代小花　皮膚緊致零皺紋回春廿歲

鍾欣潼(阿嬌)近日前往米蘭時裝周，修身成功的阿嬌狀態大勇，當日以一身鮮紅色長裙亮相，由保鑣護送入埸，經過街道時成功吸引過百人圍觀，粉絲用手機近距離拍照，阿嬌顏值十分抗打，42歲的她依然皮膚緊致零皺紋，獲網民封為「骨相美女」，大讚她美貌完勝新代小花，不過唯一缺點衰在唔夠高！



阿嬌好靚。（小紅書螢幕截圖）

鍾欣潼 （阿嬌）出名五官標緻樣子甜美，不過曾一度暴肥兩個碼，嚇壞一眾網民！幸好阿嬌修身成功，顏值重回高峰。近日阿嬌出席米蘭時裝周，當日以勁搶眼的紅色皮長裙亮相，由保鑣護送入埸，阿嬌一出場即成為焦點，途經街道時成功吸引過百人圍觀，粉絲用手機近距離拍照，阿嬌亦態度有善，不時微笑揮手向群眾打招呼，粉絲則不停大嗌「好靚女啊」！

皮膚超好，完全唔似40歲。(小紅書螢幕截圖）

而不得不說，現年42歲的阿嬌在零濾鏡近距離拍照下，皮膚依然緊致零皺紋，樣貌如同廿年前一樣，由於美貌十分抗打，連獲網民都忍不住封她為「骨相美女」，大讚她美貌完勝新代小花。不過唯一缺點竟然係唔夠高，事關當日阿嬌穿成吋高的高踭鞋，但目測仍只有1米5左右的身高，因此有網民留言稱「美是美身高在高點就好」，有人笑言：「上帝為你開一扇窗，必定會為你關上一扇門。」無論如何，阿嬌在粉絲心中仍是完美的！

網民彈唯一缺點係唔夠高!!! (小紅書螢幕截圖）

網民彈唯一缺點係唔夠高!!! (小紅書螢幕截圖）

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