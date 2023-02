42歲樂基兒(Gaile)2017年與食品大亨朱智豪(Ian)結婚,婚後育有兒子Hunter,一家三口定居美國。去年4月樂基兒曾曬出與老公為囝囝慶生的照片,十分溫馨,並留言表示:「Hunter生日快樂,真不敢相信你今天已經3歲了!媽媽和爸爸非常愛你,我們永遠能為你做的就是做最好的父母。急不及待地想和你一起度過今天。」



Gaile曾與黎明有過一段婚姻。(樂基兒ig)

日前樂基兒在Instagram曬出親吻兒子的黑白相,母愛滿瀉,不過其留言卻寫:「Time is precious when you co-parent。(當你共同撫養(兒子)時時間是寶貴的)。」當中「co-parent」譯作共享親職,通常意指離異家庭的前夫妻,為了孩子繼續分擔父母的職責,因而有網民猜測樂基兒此言似乎是暗示與老公離婚,回復單身,而且其帖文更封鎖網民留言,惹來網民揣測。不過其實「co-parent」亦可譯作親職協作,指家庭中的成人一起合作教養孩子的概念,因此亦包含沒有離婚的夫婦。

樂基兒暗示又離婚?(樂基兒IG)