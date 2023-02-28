蔡天鳳碎屍案｜鏡頭前現真性情食杯麵夠貼地　劉倩婷難忘Abby甜笑

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現慘遭謀殺分屍，遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格親切，生前廣結良緣，亦與不少圈中人熟稔，她與郭富城老婆方媛，以及著名玄學家李丞責的太太劉倩婷都是閨蜜。劉倩婷去年也有參加Abby的28歲生日會，她去年舉行的「London Ball 2022」亦獲Abby應邀出席撐場，兩人有不少合照。劉倩婷接受傳媒訪問，大讚Abby是年輕慈善家，熱心行善，Abby的善良、正能量、品味和甜美笑容將會留在每個朋友心裏，大家都會永遠懐念她，希望她一路好走。

劉倩婷是Abby的閨密之一。(網上圖片)

另外，近日Abby的小紅書帳號亦曝光了，大批網民都湧入留言願她安息，並對她的離世深表難過哀痛。翻看Abby生前的post，她分享了自己到海外出席品牌活動的花絮，還有一些名牌開箱片，有時她更會親自回覆網民留言，解答扮靚問題，獲網民盛讚溫柔親切。其中一條短片是她在五星級酒店房談及她在巴黎遇上大罷工，期間她邊說邊大啖吃杯麵，且吃得津津有味，真性情表露無遺。有網民就指出家富裕，家產逾億的Abby竟然會在酒店房吃杯麵，可算是相當貼地。

Abby在法國五星酒店房中大啖食杯麵。(小紅書)

Abby與老公及四名子女：

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：