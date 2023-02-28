蔡一鳳與胞弟遭入稟追債　認投資失誤寧蝕讓3千萬豪宅：及時止虧

亞視前高層盛品儒的妻子、名媛蔡一鳳（Michelle）及其胞弟蔡一龍，上周五（24日）遭財務公司入稟追債。原告為南豐財務有限公司，被告依次為蔡一龍及蔡一鳳。入稟狀指，蔡一鳳於2017年7月24日為胞弟蔡一龍作按揭擔保，而蔡一龍在2019年3月11日簽下按揭契約。原告要求蔡一龍及蔡一鳳償還債務，如未能支付款項，便要求蔡一龍將南豐旗下位於筲箕灣的「香島」單位連住宅車位交出予原告。



蔡一鳳係亞視前高層盛品儒嘅太太。（IG@jamesshing）

蔡一鳳與胞弟蔡一龍（左一）被入稟追債。（蔡一鳳FB〉

蔡一鳳今日以短訊回覆《香港01》，透露單位面積1,179 呎，以逾3,300萬買入，但因近年樓市下滑， 現估值約2,700萬。她說：「生意人，大家都懂算數，香島5萬租金都租唔到。如果南豐財務公司不加那麼多利息，我還會幫細佬繼續供。不過連我計算過條數都不對，寧願南豐收去拍賣，我們嘗試自己搵仲介都沒有人願意買，又不想掛很低的價格在市場上出售，因為會影響其他業主到時會有很多人在背後罵，所以寧願讓發展商收走去處理。」

蔡一鳳指在今年1月已找秘書幫忙胞弟去信南豐財務要求啟動拍賣程序，認為對方是故意走法律程序，她續說：「我們掛2800萬賣層樓超過1年都賣唔到出去。而家拍賣還至少有2700萬，而我們的貸款餘額只剩下2200萬多一些，還有差額500萬左右退回給我們。但如果現在再跌下去，估計到時候要倒賠。」她擔心再拖延拍賣會變成負資產，她說：「我們不會要這層樓了。物業管理很不友善，自住不適合。」她直認今次投資失誤，寧可壯士斷臂：「生意投資錯了，及時止虧，而不是不去處理為了掩蓋自己投資失利保住名聲，一直去填那個無底洞。」

【案件編號：HCMP305/22】