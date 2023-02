梁靖琪姊弟戀愈來愈相襯 40歲生日獲型仔老公暖心帖文：望落20歲

梁靖琪(Toby)於2019年與圈外男友施雋賢(Jonathan/Jon)再婚,3年抱兩,育有2歲大仔施睿文(Roman)和1歲細仔施睿安(Rian),一家四口住在西貢千呎豪宅豪宅,生活美滿。

「七魔女」齊人為Toby慶祝生日。(ig@yogachung)

昨日(27日)是Toby的40歲生日,老公為她搞了一個大型生日派對,「七魔女」佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、鍾麗淇、文頌嫻、周家蔚齊人慶賀,鍾麗淇在IG上載合照,並留言:「Happy Birthday Tobes!!!! Love youuuu😘😘😘😘😘 and welcome to da club!!! #七姊妹 」。

Toby同老公Jon年紀相差8年。(ig@jonszeeee)

Toby許願。(ig@jonszeeee)

比Toby年輕8年的型仔老公Jon亦有表示,在IG分享與老婆合照曬恩愛,以英文冧爆留言:「生日快樂,我的愛人🤍祝你一切順利,因為你值得擁有一切!願你的夢想在未來十年繼續實現,😘愛你老婆! 」,他又hanhtag表示老婆完全不似40歲:「#Big40 #Look20 #Feel30 #LoveYouToTheMoonAndBack(我非常非常愛你)」。

32歲的施雋賢家底厚豐,任職財富管理高級經理。Toby性格鬼妹仔,與一身紋身的Jon同樣熱愛運動,又會一齊做義工價值觀相近,令兩人關係變得穩定。Toby生完兩個小朋友後,但保養得宜極速修身,反而Jon沒有操fit發福不少,望落外形也愈來愈相襯。

Jon不停放閃,愛老婆之餘,仲讚Toby望落似20歲。(ig@jonszeeee)

