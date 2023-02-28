梁靖琪姊弟戀愈來愈相襯 40歲生日獲型仔老公暖心帖文：望落20歲

梁靖琪（Toby）於2019年與圈外男友施雋賢（Jonathan/Jon）再婚，3年抱兩，育有2歲大仔施睿文（Roman）和1歲細仔施睿安（Rian），一家四口住在西貢千呎豪宅豪宅，生活美滿。

「七魔女」齊人為Toby慶祝生日。（ig@yogachung）

昨日（27日）是Toby的40歲生日，老公為她搞了一個大型生日派對，「七魔女」佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、鍾麗淇、文頌嫻、周家蔚齊人慶賀，鍾麗淇在IG上載合照，並留言：「Happy Birthday Tobes!!!! Love youuuu😘😘😘😘😘 and welcome to da club!!! #七姊妹 」。

Toby同老公Jon年紀相差8年。（ig@jonszeeee）

Toby許願。（ig@jonszeeee）

比Toby年輕8年的型仔老公Jon亦有表示，在IG分享與老婆合照曬恩愛，以英文冧爆留言：「生日快樂，我的愛人🤍祝你一切順利，因為你值得擁有一切！願你的夢想在未來十年繼續實現，😘愛你老婆！ 」，他又hanhtag表示老婆完全不似40歲：「#Big40 #Look20 #Feel30 #LoveYouToTheMoonAndBack（我非常非常愛你）」。

32歲的施雋賢家底厚豐，任職財富管理高級經理。Toby性格鬼妹仔，與一身紋身的Jon同樣熱愛運動，又會一齊做義工價值觀相近，令兩人關係變得穩定。Toby生完兩個小朋友後，但保養得宜極速修身，反而Jon沒有操fit發福不少，望落外形也愈來愈相襯。

Jon不停放閃，愛老婆之餘，仲讚Toby望落似20歲。（ig@jonszeeee）

+ 13

點擊睇更多梁靖琪溫馨家庭照：