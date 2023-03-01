余德丞離巢TVB挑戰人生極限　頂硬上食牛鞭畀專業食評：似雞軟骨

現年33歲余德丞（Dickson）於去年5月正式離開TVB後，除了轉型做YouTuber之外，又分別於NowTV、ViuTV和商台主持節目，工作接踵而來。最近他就拍住王雍泰（Nicky）、黃凱逸（Zelos）、陳君浩（阿BU）和陳皓雲（Howard）擔任ViuTV全新節目《粉紅麻甩101》主持，五位主持將帶領觀眾體驗各種活動，希望打破社會為男士設下的沉悶框框，擴闊大家對都市男性的想像，重新反思「自在生活」的真正定義。

余德丞擔任ViuTV全新節目《粉紅麻甩101》主持。 (ig@yuduck)

昨日（27/2）一集主題為「閃亮的指甲」，原來Zelos希望透過美甲改善咬指甲的壞習慣，因此開始了「Gel甲之路」，這次他就帶Dickson及Nicky體驗Gel甲，由於兩位是首次嘗試整指甲，因此對這個項目充滿疑問及好奇，當中Dickson聽到美甲師表示要為他延長指甲時激動拒絕：「我唔要，完全唔明白點解男人老狗要留長指甲，五隻手指偏偏留長手指尾，除咗撩耳屎同撩鼻屎，我諗唔到可以做乜，所以我係唔會咁做。」

Dickson分享對美甲的看法。（節目截圖）

他不明白為何要留長指甲。（節目截圖）

不過在整指甲的途中，因為Gel甲機加熱過程太熱，令兩位主持慘叫連連，Dickson更痛到「飆晒眼水」令Dickson更加不解美甲的意義，不過在見到成品後Dickson就搞笑說道：「正所謂受人錢財替人消災，我收錢拍呢個節目，所以佢地叫我美甲我都頂硬上，其實我唔係好願意，但係咁靚，我決定下個月都會再嚟整過。會唔會太假啊？」

整指甲整到飆眼水。（節目截圖）

好陰功。（節目截圖）

Dickson分享對整指甲的心得。（節目截圖）

Dickson分享對整指甲的心得。（節目截圖）

不過Dickson要挑戰的事情怎會只有Gel指甲，之後還要挑戰食雞子、牛眼同牛鞭，幾位主持見到原條牛鞭被端上餐桌時，馬上露出痛苦表情，而Dickson直言就算自己有麻甩佬，都覺得整個過程非常驚嚇：「點樣試啊？『人在野』咩，呢世冇嘢食咩？」當Nicky貼心把煮好的牛鞭放在Dickson的碗中時，Dickson可憐說道：「冇住先！我求下你！」

Dickson食雞子。（節目截圖）

好恐怖啊！（節目截圖）

雖然他非常不情願但仍然有試食，更認真分享自己的感受：「嚴格嚟講，雞子嘅味道，可能有燒過，所以有燒汁嘅味道，所以味道唔算好差，同埋好乾身，所以都唔會好粉，呢個已經係我人生嘅極限。」雖然係咁講，不過Dickson都非常大膽嘗試牛鞭，儘管表情略為僵硬：「唔似牛筋，似雞軟骨！」

好專業！（節目截圖）