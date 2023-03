李雪瑩曬日落下溫馨全家幅　網民大讚保養得宜：咁多年都咁Fit！

現年37歲的前港姐李雪瑩(Crystal)與老公Andrew婚後三年抱兩,育有兩女。早前她們一家四口飛到布吉旅行,同陽光大玩遊戲,而Crystal連日來亦有在社交平台分享是次泰國之旅的靚相。



李雪瑩一家四口飛到布吉旅行,同陽光大玩遊戲。(IG圖片)

今日(1/3),她在IG貼出於日落前拍攝的全家幅寫上:「Our little family tradition, a photo at sunset in this spot. This platform on the infinity pool has seen our family grow over the years and holds a special place in our hearts. The numerous sunsets we have witnessed here are deeply ingrained in our memories and will always play a part in our story. Fun fact: Andrew proposed to me at this exact spot in 2016(我們家的小傳統,日落時在這個地方拍照。這個無邊際泳池上的平台,見證了我們家庭這些年來的成長,在我們心中佔有特別的位置。這裏看到的無數日落,深深印在我們的記憶裏,永遠扮演着重要角色,Andrew於2016年就在這向我求婚)」。Crystal分享數年來在同一地方拍下的照片,由兩口子變成一家四口,亦見證着女兒日漸長大。網民高呼甜蜜溫馨外,亦大讚Crystal保養得宜:「咁多年都係咁Fit!」

Crystal在IG貼出於日落前拍攝的全家幅。(IG圖片)

