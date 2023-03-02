戀愛大戰｜金玉彬曾被封「韓國湯唯」　新劇表情超繃緊顏值大跌

Netflix原創韓劇《戀愛大戰》於上月上架後，穩登全球51個國家的十大榜單，成為近期韓劇中的黑馬。女主角金玉彬出道18年大多數演的作品都比較嚴肅，甚少拍愛情小品，今次於劇中飾演女權主義者「呂美蘭」，與討厭女人的頂級男星「南強豪」（劉台午 飾）由歡喜冤家變成戀人，更不惜形象展示出大笑、花痴和鬼臉等誇張表情，令劇迷眼前為之一亮。不過，卻有不少網民認為她的外貌與以前有出入，而且做誇張表情時表情太繃緊，慨嘆曾經憑自然美引以為傲的她顏值大跌。



（NETFLIX）

（《戀愛大戰》劇照）

現年36歲的金玉彬自小就擁有一雙水汪汪大眼睛，她於18歲時憑2005年驚慄電影《女高怪談4：聲音》正式出道，力壓對手同為新人的徐智慧和車藝蓮成為女主角，亦成為大眾眼中的自然美女代表。她當時曾經在訪問中表示：「我不會去整容，我長得像我最愛的人（父母），所以不會隨便去整容。值得慶幸的是，我綜合了父母的優點，母親是鷹鈎鼻，但我隨爸爸。」

（《女高怪談4：聲音》劇照）

（《女高怪談4：聲音》劇照）

金玉彬以前比較圓潤。（網上圖片）

隨後，金玉彬的電影和電視劇邀約愈來愈多，而且幾乎全部都是第一和第二女主角的角色，曾經與宋康昊和李政宰等影帝級人馬合作過。最令人印象深刻的作品，定必是2009年的恐怖電影《饑渴誘罪》，外表清純的她在戲中與宋康昊有一場三級情慾戲碼，令她自此得到「韓國湯唯」的稱號。

金玉彬於2009年與宋康昊在《饑渴誘罪》中有一場三級情慾戲碼。（《饑渴誘罪》劇照）

金玉彬有「韓國湯唯」的稱號。（《饑渴誘罪》劇照）

金玉彬自此之後就被視作演技派，經常在大銀幕都能夠見到她的身影，電視劇方面亦一樣保持着高產量，其中以2018年驚慄懸疑劇《小神的孩子們》和2019年與宋仲基合作的《阿斯達年代記》最受注目。不過，當時外界已經留意到金玉彬的外貌於之前有明顯的不同，原本圓圓的鼻子突然變得高挺，圓臉亦變得更加尖更加瘦削，直到近期變化愈來愈大，明顯見到她做表情時感到吃力，非常繃緊。

2018年時的金玉彬，當時她的外貌與之前已經有出入。（《小神的孩子們》劇照）

2019年的金玉彬，臉型變得非常瘦削。（《阿斯達年代記》劇照）

點擊觀看金玉彬的外貌變化：

+ 50

同場加映：戀愛大戰｜41歲劉台午首擔正拍劇即爆紅 出道十年曾演宋仲基爸爸