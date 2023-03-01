NCT DREAM首度來港開騷反應熱烈　再加開一場3月2日公開發售

韓國人氣男團NCT DREAM早前宣布3月於亞博的舉辦演唱會《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》，門票被一搶而空，而NCT DREAM為了滿足香港歌迷熱烈要求，宣布於3月24日加開一場演唱會，於3月2日快達票公開發售，NCTzen要撲飛的朋友留意啦，加場發售資訊如下 :

快達票公開發售日期：3月2日（上午10時）

購票熱線及網址：（852）31-288-288 / www.hkticketing.com

演出日期：2023年3月24日星期五（晚上8時）

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：（企位）HK$1680

（坐位）HK$1680/HK$1380/HK$980

演出成員名單：MARK，RENJUN，JENO，HAECHAN，JAEMIN，CHENLE，JISUNG

*主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單，售出門票一概不可退換

注意事項：所有觀眾入場及觀看演出時必須遵守政府公佈之最新《預防及控制疾病規例》，並配合演出場地的入場安排，否則場地職員有權拒絕違規的觀眾進場。有關演唱會門票費用、客戶服務費及速遞費用，恕不退還。

NCT DREAM3月來香港開騷。

為了答謝香港歌迷的支持，NCT DREAM七子特別穿上印有他們各人名字的T-Shirt， 站於鏡頭面前跟香港歌迷Say Hello，先由Renjun（黃仁俊）第一個用國語打招呼：「香港的朋友大家好，你們等很久了吧？」接着見到MARK宣布：「24日，25日，我們都會在亞洲博覽館演出兩場！」這次是他們第一次到港舉行巡迴演唱會，一眾成員都表示非常期待，Jisung（朴志晟）更表示 : 「特別為『HK NCTzen』演出的香港專場，我們正加緊努力準備中，希望大家可以多多支持。」

NCT DREAM向香港粉絲宣布好消息。

3月23日是成員Renjun的生日，目前仍然未知他是否將於23號到港，不過NCTzen已經把三月定為Renjun的生日月，宣稱每一場NCT DREAM的演唱會都是全世界粉絲的聚會，為了讓粉絲們一起與Renjun過生日，印尼粉絲已經為他於演出場地外展示應援生日旗。而3月24日的演唱會場是最接近Renjun的生日，有可能是他人生第一次於香港過生日，故一眾 NCTzen得知加場消息後感到興奮，亦已發動3月2日誓要搶到加場飛的宣言，要入場同Renjun過生日。

Renjun三月生日

據知NCTzen已經不停準備生日應緩，更特意在3月23-26日與韓式自拍服務品牌合作，在銅鑼灣時代廣場9樓的自拍廳投放香港特別人生四格模板，為Ren-Jun仁俊慶生。而演唱會場內的生日應援也積極籌備中，應該加場當晚會非常熱鬧。