黎耀祥25歲兒子為媽媽公公慶生表現乖仔　曾狂曬跑車名錶被批炫富

視帝黎耀祥近年主力在內地發展，而他的經理人兼太太梁耀蓮（Julia）亦夫唱婦隨，兩公婆經常出雙入對，羡煞旁人。近日適逢Julia及Julia爸爸生日，一家人相聚慶祝，Julia上載了兩條慶生短片，片中所見，親友為壽星準備了蛋糕同鮮花，眾人難得相聚十分開心，而黎耀祥與Julia的兒子黎正橋亦罕見露面，現年25歲的黎正橋已經高過爸爸，站在父母身後的他表現乖巧，非常孝順。



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貴為三屆視帝的黎耀祥，事業順風順水，近年又拍劇，又在內地登台，密密吸金，更由深井搬到上水天巒獨立屋。一向愛錫兒子的黎耀祥，幾年前送了黎正橋到美國留學，當時黎正橋頻頻在社交平台大曬跑車及名錶，包括310萬的McLaren 570S跑車、大黃蜂Camaro座駕、Rolex金鋼Daytona等等，因而被批過分炫富，更有指黎耀祥每個月給兒子20萬生活費。不過護子心切的黎耀祥在回應傳媒時就指車和手錶都是他擁有的，與兒子共同使用。

黎正橋在美國留學期間頻頻在社交平台大曬跑車及名錶。（Facebook圖片）

被批過分炫富。（Facebook圖片）

不過隨着黎正橋長大，由美國學成歸來，他亦變得低調了許多，去年黎耀祥在內地綜藝節目《大灣仔的夜》中就曾透露自己現階段不用忙湊仔，兒子長大了，對他來說時間配合得剛剛好：「剛好了我就覺得，這時間配合得特別好，長大成人了，我就回到內地玩玩也好，工作也好，那就最放心！」而黎正橋近日更經常陪伴父母及長輩，十分乖仔！

黎正橋已經由美國學成歸來，他亦變得低調了許多。（影片截圖）