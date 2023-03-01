金泰希出道23年零負評　被爆疑開空殼公司逃稅2500萬

韓國女演員金泰希出道多年來美談不斷，甚少傳出醜聞被外界視作「零負評藝人」，然而近日韓國演藝圈爆出多達84名知名藝人、運動員及YouTuber等等涉嫌逃稅，調查名單上亦有金泰希的名字。



金泰希出道23年從未有過醜聞，被外界視作「零負評藝人」。 (VCG)

據韓國傳媒報道，繼李炳憲和權相佑之後，金泰希被爆利用投資房地產獲利而被韓國國稅廳展開稅務調查，據悉她的姐姐金希媛（音譯）於2009年7月設立「Lua娛樂」經紀公司，金泰希以該公司旗下藝人身份在演藝圈活動十年，隨後她與BS娛樂簽約後，便把「Lua娛樂」改名為「Lua Asset」。金泰希於2018年8月買下龍山區一棟價值42億韓元（約2500萬港元）的高級公寓，卻於2021年7月改成了「Lua Asset」的公司住址，涉嫌透過空殼公司來逃稅。

金泰希被爆出涉嫌逃稅。（Story J Company）

報道又指出，金泰希已馬上補交上億韓元的追繳金，其所屬公司「StoryJCompany」亦發聲明強調她出道以來都有乖乖繳稅，不曾出現在逃稅的不光彩事件，如今補繳稅金並非逃稅，而是解約時剛好有一筆廣告代言費用，只是申報上有時間上的錯誤才會導致疑似逃稅被調查，目前追加稅金的差額也已經補繳完成。