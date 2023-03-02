黃劍文20年愛貓Tripper因病離世　周慧敏陪伴出席「畢業禮」

唱作歌手黃劍文的愛貓Tripper上周五（24日）因腎病離世，昨日（28日）黃劍文為Tripper舉行「畢業禮」。Tripper已經陪伴黃劍文逾20個寒暑，感情深厚，Tripper的畢業禮除了有黃劍文及他的經理人JoJo外，還有愛貓之人周慧敏，相中可見周慧敏抱著Tripper，流露出不捨。

唱作歌手黃劍文的愛貓Tripper上周五（24日）因腎病離世。(ig@kimmanw)

黃劍文感激Tripper在他的生命中出現：「世上唯一的你，多謝你。從來冇同一隻動物做過好朋友，你係第一個，snubs係第二個，感激生命中能夠遇上你！你就像我的專屬天使，經常安安靜靜的陪伴我！」黃劍文又說到有不少個夜晚都是由Tripper陪伴，Tripper會陪他看電視、閱讀等，在黃劍文低谷時，Tripper也會為他打氣。

黃劍文感激Tripper在他的生命中出現。(ig@kimmanw)

黃劍文不捨的表示：「幾年嚟你最愛睡在我的手臂，我已經成為咗習慣，瞓覺嘅時候你會望住我，守護住我瞓覺，好多個早上起身，見到嘅就係你。」在黃劍文心中Tripper是「最乖最叻」：「你係最乖最叻，最堅強，你讓我看見美麗嘅生命，你嘅堅強，教我堅強。你同snubs相依為命多年，我會代你愛錫同好好照顧snubs，我哋暫時分開，喺天國再見啦！多謝你，帶比我好多好多好多美好嘅回憶，永遠愛你Super Tripper！」從黃劍文的字裡行間可以見到對Tripper的不捨，他堅信將來定可再次與Tripper重聚。