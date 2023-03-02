詹瑞文《異世界捕夢之旅》觀後感　二千蚊食餐飯睇場劇抵唔抵？

「二千蚊食一餐飯值唔值？」舞台劇界教父詹瑞文（詹Sir）早前籌辦《異世界 - 捕夢之旅》，故名思義就是一個關於夢的表演，據詹Sir所說，這個表演特別在於結合了舞台劇和餐飲，一邊享受美食一邊欣賞舞台劇。「邊食邊睇行得通？」當時詹Sir就引用古時人們舉辦慶典的例子 - 一邊享受娛樂節目，一邊享受美食才是人們原始的習慣。



9成似足詹瑞文（詹Sir）的「夢使者Mr. D」列英豪。（梁碧玲 攝）

《異世界- 捕夢之旅》於十八夢餐廳舉行，一進場就會感受到充滿夢景的氛圍，坐下之後會見到場內有一些琴鍵、白雲的裝飾，配合着特別設計的燈光，會讓人有種沉醉在夢景中的體驗。

現場氣氛都唔錯。（梁碧玲 攝）

上面講及《異世界 - 捕夢之旅》是結合了舞台劇和餐飲的，第一位出場的就是與詹Sir有9成相似度的「夢使者Mr. D」列英豪，無論神情、動態、聲線都猶如是詹Sir親身上陣，開聲時甚至有種正在睇詹Sir演出的錯覺。說回這個捕夢之旅之特色，原來在每一道菜之前都會有一段小話劇的表演。故事由一對患上渴睡症的男女開始，面對巨大的生活壓力、工作，有一天突然雙雙跌進了同一個夢景，在夢中偶遇後卻一同遭遇了噩夢、重複夢、治療夢等。

代表住噩夢的「噩夢使者Darker」。（梁碧玲 攝）

又由於表演在餐廳中舉行，所以觀眾同時也是食客的人們可以用超近距離欣賞表演者的演出，表演者時而會向現場觀眾問問題，時而也會與個別觀眾有眼神交流，相較於平常坐在劇院中，「扮演」住第三者睇舞台劇演出完全是不一樣的。在入場時，每個人都會收到一張小卡片，大家都需要在卡片上寫下「以前的夢想、現在的夢想」兩欄，這些小活動在大型劇目中少見的。

跌入夢景嘅男女之一。（梁碧玲 攝）

「二千蚊食一餐飯值唔值？」就視乎大家想用這筆錢食一餐飯、買一支紅酒、食一餐Omakase廚師發辦，還是願意去試一試新式餐飲與舞台劇的結合。

仲有「夢想之神Dreamy」容蜜怡。（梁碧玲 攝）

食完飯仲可以跳吓舞。（梁碧玲 攝）

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