泰國最美變性人Poyd升呢做豪門新抱　戴黃金頭冠貴氣十足喊住出嫁

現年36歲有泰國「最美變性人」之稱的Poyd，於今年2月2日在IG宣布喜訊，與相識20年的男友Oak訂婚，據悉兩人將於今年3月舉行婚禮，男方的家族擁有酒店生意，Oak是位為富商，Poyd覓得真愛且即將嫁入豪門，令人羨慕。而在結婚之前，一對準新人日前就於曼谷五星級酒店舉行單身派對，邀請了一班親朋好友出席，場面熱鬧溫馨。

Poyd昨日在IG公布自己終於結婚。（IG/@poydtreechada）

二人在泰國布吉島舉行的傳統婚禮。（IG/@poydtreechada）

現年36歲有泰國「最美變性人」之稱的Poyd，於2月2日在Instagram宣布與相識20年的Oak男友訂婚，時隔一個月，昨日（1/3）她分別在Twitter及Instagram上載及轉載多張照片，公開婚禮照片並與一班網民分享喜悅的心情。Poyd與Oak於泰國布吉島舉行的傳統婚禮，夫婦二人都穿上傳統服飾行禮，而Poyd的打扮非常吸睛，除了穿着帶有金色的裙裝，手上及頸上均掛滿金飾及寶石，而她更戴上黃金花冠出嫁，貴氣十足！透過照片更見到Poyd一度感動落淚。

Poyd貴氣十足（IG/@poydtreechada）

據知Poyd的丈夫Oak是位為富商，家族擁有酒店生意，是Poyd好友的哥哥，二人曾經就讀同一所學校，在Oak的猛烈追求下二人由師兄弟變為情侶關係，當兩人宣布訂婚的消息一出，即獲得大批圈中好友及網民祝賀。香港人對Poyd的認識，源於2013年，由陳木勝執導，張家輝、古天樂、劉青雲主演的電影《掃毒》，當中跟張家輝的親熱戲更令人印象難忘。

Poyd的丈夫Oak是位為富商。（IG/@poydtreechada）

在Oak的猛烈追求下，二人由師兄弟變為情侶關係（IG/@poydtreechada）

二人相當恩愛。（IG/@poydtreechada）

Poyd（又稱：寶兒，英文名為Treechada Petcharat），1986年10月5日出世的她，今年36歲，身高 172cm，擁有33、24、36標準身形，是泰國新生代當紅的女演員、歌手，活躍於泰國、東南亞一帶，因為一套《掃毒》，更令她人氣急升。