于正稱自家藝人無文盲引熱議　網友指全公司得吳謹言一個大學畢業

內地製作人兼編劇于正向來喜歡抽水，經常在微博就熱門話題發表個人見解，輕鬆製造話題，引起大家熱議。最近，央視網發布了一篇文章大談娛樂圈「絕望的文盲」，當中提及王一博、趙露思、劉浩存等，鬧得沸沸揚揚，甚至掀起粉絲與網友罵戰。



于正總能把握熱度，引起話題。（微博@于正）

昨日（1日），于正在微博發長文，表示人生要接受世事無常。有網友留言道：「于老師，字太多了讀不懂。」而于正回應：「我的微博很好讀啊，當然絕望的文盲例外！」有網友繼續提問其公司有沒有「絕望的文盲」，他回答指：「沒有，我時刻督促唸書，時不時交讀書報告，有時候達萬字……每部劇都要做角色功課……」最後總結：给自家艺人倒油歡娛（于正公司）只有學霸沒有文盲。」

一時激起千層浪，網友們紛紛開始「查」于正旗下藝人的學歷，有指只有吳謹言一人是大學畢業，白鹿是職業技術學校畢業，並非大學；而許凱雖考上華南農業大學，但因家中變故退學，曾在因《延禧攻略》走紅後，他為粉絲簽名時，「麻辣燙」三個寫錯兩個，當時還被網友嘲笑。原本這些可能已被網友遺忘甚至並不知道，反而于正這一番說話令自家藝人再度被嘲，紛紛笑言：「于正給自己家藝人倒油」，即指他落井下石。

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