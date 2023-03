楊明罕有發文感謝莊思明父親　承諾會好好照顧女友不離不棄

藝人莊鍶敏、莊思明及莊思華的拿督父親於前日(28日)不幸離世,莊父的喪禮定於3月9日在世界殯儀館舉行。莊鍶敏及莊思明今日亦在社交平台上載家人與父親的多張合照,並感性的寫下她們對父親莊寶的感受。

莊鍶敏今日(2日)在社交平台宣布父親莊寶離世。(ig@jacquelinchng)

而莊思明男友楊明在上月莊寶入院後,每日都會到醫院探望父親,楊明更曾被拍到拿着湯壺現身,今日他亦罕有地在社交平台發文:「Uncle 多謝你這些年的愛錫和教導,我記得你好鍾意笑、好鍾意食嘢,你的笑聲、笑容和小動作全部都好可愛,你係一個開心寶寶,還有你紳士般的型態,所有都深深印在我的心裡,真的很不捨得你,願你自由自在開心快樂。」

楊明罕有地在社交平台發文抒發對莊寶的感受。(ig@matyeung)

楊明在抒發對莊寶的感受時同時承諾會好好照顧女友莊思明,對她不離不棄:「你唔使擔心,我一定會好好照顧Lisa,讓她好像在你的寵愛當中❤Miss you!」

楊明承諾會好好照顧女友莊思明。(梁碧玲攝)

莊鍶敏及莊思明發文懷念父親塑莊寶全文如下:

先父拿督莊寶痛於2023年2月28日在港怡醫院仙逝,享耆壽83歲。

感恩爸爸在沒有痛苦的情況下離開,臨終前一家人齊齊整整在身邊。



我們一家人想藉著這封公開信感謝一班曾經幫助過爸爸的醫護人員。



我們非常非常感謝港怡醫院ICU的所有醫生和護士的專業和無微不至的照顧。

在爸爸人生中最後一段路能遇見你們這班白衣天使是他的福份!



很感謝主診醫生 Dr Raymond Tso 在這段期間付出過的一切努力,感謝你對爸爸專業的治療,

愛護和關心。



很感謝兩位ICU醫生 Dr Simon Sin 和 Dr Gloria Tang,我們深深感受到你們對爸爸的着緊,

關心和愛護,

很感謝你們盡了最大的努力去幫助爸爸。



還有很多幫助過爸爸的醫生我們也想一一感謝!



感謝Dr Wong,Professor Ronnie Poon,Professor Hung,Dr Ng,Dr Patrick Ko,Dr Jason Ko



最後,很感激港怡醫院ICU所有醫護團隊的人員,感謝你們每一個都很愛錫爸爸很關心爸爸。



從小到大在我們心目中爸爸都是一個很堅強很勇敢的人。他的一生經歷了很多高低起伏但他從來沒有放棄!



他永遠是我們的英雄,是我們最尊崇的偶像。

他在83年的人生中創造了很多傳奇,就連最後的一段路他也要再創造一次傳奇留給我們,所有醫生都讚你真係好叻仔👍🏻



爸爸,感謝你給我們的一切,我們永遠都愛你,每一天都會掛念你,下一輩子我們還要再成為一家人,來生見!



Daddy,we all love you very very much and we want you to know you are the greatest dad in the world and we are all so so so proud of you ❤️

Love you forever!