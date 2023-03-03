東張西望｜中年婦接「衛生署」電話被呃過千萬　指涉洗十億黑錢

《東張西望》今日（ 03/03）講及一宗詐騙案，被騙中年婦胡小姐損失了超過一千萬港元。一名由加拿大回港的中年婦，在一天收到自稱由衛生署致電給她的電話，指她曾出入高危場所，所以需要強制隔離。其後電話另一邊的騙徒又指她涉及一宗內地牽涉十億人民幣的洗黑錢活動，指已交由「深圳公安羅湖公局處理」。



胡小姐被騙過千萬。（《東張西望》截圖）

騙徒手法層出不窮。（《東張西望》截圖）

隨後，自稱是「深圳公安羅湖公局處理」有關方面，又向胡小姐展示所謂的證據，指她收了60多萬贓款。不疑有詐的婦人向《東張西望》表示，當時堅持清者自清，所以配合「調查」。隨後又有自稱內地公安表示有關案件是高度機密，如果她向其他人透露將會被收監，知道的人也會被收監。

胡小姐被騙了過千萬。（《東張西望》截圖）

最後，又有所謂的「最高人民檢察院院長」和「中央金管局科長」致電給她，要求她點擊連結並下載一個手機程式。直到事件發生後一段時間的12月29日，胡小姐致電銀行查詢有關貸款的申請進度，原來騙徒已從手機程式中盜取了她的銀行帳號密碼等資料，用胡小姐名義借款40萬，將香港銀行戶口的375萬港元提走，再取走她在內地銀行戶口的650萬人民幣，合共超過1000萬港元。

仲分埋5個角色。（《東張西望》截圖）

成副身家冇晒。（《東張西望》截圖）

結尾中，胡小姐坦言自己畢生積蓄被騙走，她說：「呢筆錢係我一生積蓄，係我癌症嘅醫療費、我嘅生活費同埋個女嘅學費。我而家身無分文，我啲錢都係朋友借畀我，我以後冇辦法再生活，我生不如死，我都唔知點算好。」有關追討賠償問題，大律師陸偉雄就指她要證實銀行保安有漏洞，以及需要委託香港律師樓向銀行出信索償，要求他們提供核實的步驟。