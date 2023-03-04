喬寶寶憑《殘酷一叮》爆紅　出道18年感激TVB栽培：多謝三色台

現年52歲的喬寶寶，雖是印度裔但在香港出生，說得一口流利廣東話，於2005年因參加電視節目《殘酷一叮》而加入無綫（TVB）電視成為演員，不過兩年前放下香港的工作移居蘇格蘭。昨日（3/3）喬寶寶在Facebook上載自己參加《殘酷一叮》的影片，籍此向TVB道謝，帖文中寫道：「眨下眼18年，多謝晒三色台，多謝大家」，當中他講述當時因為同事才參加節目：「我在懲教較活躍，同事便幫我報名。即使在香港長大，還是很迷Bollywood，甚少看本地電視。起初還以為《殘酷一叮》是飲食節目，只想上電視，日後讓子孫看，沒想過會有迴響。」

喬寶寶闊別香港3年之久。（葉志明攝）

喬寶寶出道18年，分享自己感受。（FB/@喬寶寶）

為此喬寶寶表示做人必須有自知之明，不能忘本，又寫道：「人必須要知道自己是誰。人可以不認字，也可以不識人。但是必須有自知之明。知道自己的根本，做人不忘本色。樹高萬丈不忘根，人若輝煌莫忘本。做人必須保持本色。本色是金。是人生的根本，必須維護好，用心呵護。」，之後又表示：「我們需要對那些首先給我們競爭機會的人表示感謝，無論他們是神、導師、朋友還是我們生活中的其他存在。 被打敗總比什麼時候都不嘗試要好，所以我們應該感謝那些給我們機會去實現目標的人。 謝謝TVB，謝謝香港人，謝謝全世界的華人」

當中喬寶寶參加《殘酷一叮》憑搞笑形象爆紅。（節目截圖）